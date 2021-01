Halo Infinite : 343 Industries promet de donner des nouvelles de l'avancée chaque mois Halo Infinite : 343 Industries promet de donner des nouvelles de l'avancée chaque mois

Si tout se passe bien, et personne ne pourra dire si ce sera le cas vu l'année qui nous attend encore, Halo Infinite sortira pour cet automne et quoi qu'il arrive, 343 Industries compte désormais passer doucement la deuxième en terme de communication en venant d'annoncer via Reddit une nouvelle salve d'informations chaque mois, et la prochaine est justement attendue pour cette semaine.



Toujours ça de pris même s'il n'y a pas grand-chose à attendre des premiers jets puisque l'équipe préfère prévenir qu'il ne faudra pas (en tout cas ce mois-ci) s'attendre à des visuels ou un énorme truc genre la date de sortie précise. On prendra quand même en attendant les gros projecteurs, probablement à partir du printemps.