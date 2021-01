Resident Evil Village : le point sur les différentes éditions + petite info concernant le multi RE:verse

Pour faire suite au Showcase d'hier soir et histoire de ne rien oublier des informations fournies, ajoutons ici un visuel des différentes éditions decar évidemment qu'il y en aura plusieurs, et plus précisément quatre.: 69,99€ sur consoles, 59,99€ sur Steam: 79,99€- Le jeu de base- Un pack DLC qui ajoutera l'arme Samurai Edge, un filtre VHS, une nouvelle option de sauvegarde, le thème spécial des salles de save, et un accès anticipé au mode de difficulté max.: 219,99$ (prix inconnu en Europe)- Tout le contenu de l'édition Deluxe (en boîte)- Un steelbook- Un artbook- Une map- Une statuette de Chris- Un poster A4: 89,99€- Le jeu Resident Evil Village (standard)- Le jeu Resident Evil 7 (Complete Edition, mais version PS4 ou One)Ajoutons à cela un léger détail concernant le fameux mode multi: s'il est bien offert avec, ce sera un jeu à part avec son propre launcher, qui d'ailleurs ne sortira officiellement que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Sur les nouvelles consoles, ça passera donc par la rétrocompatibilité.