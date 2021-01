Allemagne : le bilan software de 2020 Allemagne : le bilan software de 2020

Comme chaque mois, l'association allemande « Game » fait le point sur les ventes softwares outre-Rhin de manière toujours spéciale (on fonctionne par paliers) et si l'on n'a pas l'habitude de revenir souvent sur le sujet, on s'y attarde ici car c'est quand même le bilan de 2020 avec « surprise », Animal Crossing : New Horizons qui est l'un des grands vainqueurs, mais pas le ténor puisqu'un certain FIFA 21 aura dépassé le cap du million avant lui.



Notons d'ailleurs qu'il pourrait s'agir d'une baisse pour la licence EA Sports puisque la précédente édition avait elle réussi à passer 1,5 million d'unités écoulées en décembre 2020.



Note : l'organisme inclus les ventes dématérialisées, même si le numérique fait avant tout l'objet d'estimation plutôt que de données concrètes.





Ceux qui ont passé le million en 2020 :



- FIFA 21 (depuis novembre)

- Animal Crossing : New Horizons (depuis décembre)



Ceux qui ont passé les 500.000 en 2020 :



- Cyberpunk 2077 (depuis décembre)

- Assassin's Creed Valhalla (depuis décembre)

- The Last of Us : Part II (depuis décembre)



Ceux qui ont passé les 200.000 en 2020 :



- Marvel's Spider-Man : Miles Morales (depuis décembre)

- COD Black Ops : Cold War (depuis novembre)

- Paper Mario : The Origami King (depuis novembre)

- Super Mario 3D All-Stars (depuis octobre)

- Ghost of Tsushima (depuis septembre)

- F1 2020 (depuis septembre)

- Ring Fit Adventure (depuis juillet)

- Just Dance 2020 (depuis juin)

- Borderlands 3 (depuis février)



Ceux qui ont passé les 100.000 en 2020 :



- Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (depuis décembre)

- Just Dance 2021 (depuis décembre)

- Clubhouse Games (depuis décembre)

- Marvel's Avengers (depuis novembre)

- Star Wars Squadrons (depuis octobre)

- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (depuis octobre)

- Doom Eternal (depuis avril)

- Dragon Ball Z Kakarot (depuis avril)

- Final Fantasy VII Remake (depuis avril)

- Mario & Sonic aux JO 2020 (depuis janvier)