Covid-19 : Universal Studios abdique et reporte l'ouverture de la zone Super Nintendo World

Universal Studios Japan a croisé les doigts jusqu'au bout mais s'est fait une raison face à la pandémie toujours très active, et même de plus en plus d'ailleurs : la zone « Super Nintendo World » du parc Osaka ne pourra en l'état pas ouvrir ses portes le 4 février par craintes de nouveaux clusters, et l'entreprise préfère annoncer un report à une date indéterminée.La vidéo promotionnelle (avec Miyamoto) a d'ailleurs été supprimée de Youtube et ce n'est donc pas encore demain la veille que le public pourra découvrir les attractions et les restaurants de cette initiative censée un jour s'exporter dans d'autres pays (USA notamment).