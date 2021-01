Officiel : Ubisoft et Massive Entertainment (The Division) sur un nouveau AAA Star Wars Officiel : Ubisoft et Massive Entertainment (The Division) sur un nouveau AAA Star Wars

Deuxième annonce de la part du nouveau label Lucasfilm Games, après la surprise Indiana Jones par MachineGames (Bethesda) : le studio Massive Entertainement d'Ubisoft, connu pour la série The Division, planche officiellement sur un jeu Star Wars et plus précisément un projet en monde ouvert sous leur moteur maison (le fameux Snowdrop Engine).



L'annonce en masque donc une autre : cela confirme clairement que le deal d'exclusivité avec Electronic Arts ne sera pas renouvelé et prendra bien fin dans environ 2 ans.