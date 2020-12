Halo Infinite : 343 Industries dément les rumeurs sur l'annulation de la version Xbox One Halo Infinite : 343 Industries dément les rumeurs sur l'annulation de la version Xbox One

Pas grand-monde ne doit connaître Chad Mirshak mais sachez que c'est l'un des développeurs de Halo Infinite qui a malgré lui attirer l'attention sur son profil LinkedIn à cause d'une simple ligne : le fait qu'il bosse sur l'épisode susmentionné et attendu… « sur PC et Xbox Series X/S ».



Il manque donc un léger détail et ce fut suffisant pour lancer la rumeur d'une annulation de la version Xbox One, ce qui ne serait pas une surprise à la fois après l'affaire Cyberpunk 2077 et le simple fait que Microsoft Flight Simulator est désormais attendu uniquement sur PC et Xbox Series, preuve d'ailleurs que la politique « cross-gen pendant 2 ans » a dû être légèrement revue sur certains points.



Mais en fait non. Ou en tout cas pas pour Halo Infinite car John Junyszek, CM de 343 Industries, vient de démentir en affirmant que le titre était toujours prévu sur l'ancienne génération, et Chad Mirshak a entre-temps modifié son profil pour ajouter la console manquante histoire qu'il n'y ait plus de malentendu.



Une bonne ou une mauvaise nouvelle selon la position de chacun, mais l'on attendra davantage d'informations sur tout cela car dans un média où les communicants ont l'art et la manière de jouer sur les mots (et c'est un peu leur métier), nous verrons bien si l'équipe parle bien d'une version old-gen du jeu complet… ou juste de son multi.