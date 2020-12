Famitsu : les développeurs japonais offrent à Ghost of Tsushima le statut de GOTY 2020 Famitsu : les développeurs japonais offrent à Ghost of Tsushima le statut de GOTY 2020

Comme chaque année, Famitsu a fait appel à plus d'une centaine de personnalités japonaises dont principalement des développeurs pour appeler à nommer les meilleurs représentants au statut de jeux de l'année, et c'est cette fois Ghost of Tsushima qui repart avec la médaille, donc un jeu occidental et ce n'est pas une première : Marvel's Spider-Man l'avait déjà fait il y a deux ans, et même avant cela, il n'y avait eu aucun chauvinisme pour indiquer l'influence de titres « hors Japon » comme TESV Skyrim, Minecraft et même le premier Assassin's Creed.



Les félicitations en tout cas pour Sucker Punch qui avec Ghost of Tsushima a livré son plus grand succès commercial, et on peut supposer que leur prochain titre ira dans la même voie, laissant en arrière le vieux Sly Racoon, et même InFamous qui va probablement rester à la retraite face à l'araignée d'Insomniac.



1. Ghost of Tsushima

2. Animal Crossing : New Horizons

3. Final Fantasy VII Remake

4. Sakuna : Of Rice and Ruin

5. Fall Guys : Ultimate Knockout