Charts US : la PlayStation 5 s'offre le meilleur lancement de tous les temps (devant la PS4 donc) Charts US : la PlayStation 5 s'offre le meilleur lancement de tous les temps (devant la PS4 donc)

Le rapport NPD est finalement arrivé plus vite que prévu, peut-être pour le coté exceptionnel du lancement de la nouvelle génération et justement, le marché US est forcément en hausse (de 22 % par rapport à l'année dernière) avec pour résumé :



- Une Switch leader à 1,35 million grâce à une énorme demande.

- La PlayStation 5 qui effectue le meilleur lancement de l'histoire des consoles (battant celui de la PS4).

- La Dual Sense est le record de l'accessoire ayant le plus rapporté sur un seul mois.

- L'arrivée des Xbox Series même si malheureusement, la gamme débute moins bien que la Xbox One.



Pour ce dernier cas, les analystes ne s'inquiètent aucunement pour Microsoft puisque les Xbox Series (tout comme la PS5) sont en rupture constante malgré les quelques réassorts, et que la baisse de stock au lancement par rapport à la Xbox One vient du fait que contrairement à cette dernière, le constructeur a cette fois misé pour un lancement pleinement mondial.



Un mot sur le software :



- Call of Duty BO Cold War est en un mois la meilleure vente de 2020.

- Assassin's Creed Valhalla est le meilleur lancement de la série depuis le III.

- Spider-Man : Miles Morales est le deuxième meilleur lancement dans l'histoire des jeux de super-héros, derrière… Spider-Man sur PS4.

- Just Dance 2021 est le deuxième meilleur lancement de la série.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE NOVEMBRE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two Interactive.

- Ventes eShop non inclues



1. COD Black Ops : Cold War

2. Assassin's Creed Valhalla

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

4. Madden NFL 21

5. NBA 2K21

6. Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

7. Watch Dogs Legion

8. Animal Crossing : New Horizons

9. FIFA 21

10. Demon's Souls Remake



11. Mario Kart 8 Deluxe

12. Super Mario 3D All Stars

13. Just Dance 2021

14. New Super Mario Bros. U DX

15. Luigi's Mansion 3

16. Mario Kart Live

17. Super Smash Bros. Ultimate

18. Marvel's Avengers

19. Mortal Kombat 11

20. Ghost of Tsushima



MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two Interactive.

- Ventes eShop non inclues



1. COD Black Ops : Cold War (NEW)

2. COD Modern Warfare (-1)

3. Animal Crossing : New Horizons (-1)

4. Madden NFL 21 (-1)

5. The Last of Us II (-1)

6. Ghost of Tsushima (-1)

7. Assassin's Creed Valhalla (NEW)

8. Final Fantasy VII Remake (-2)

9. Marvel's Avengers (-2)

10. Super Mario 3D All-Stars (-2)



Virés du classement : Mario Kart 8 Deluxe et DBZ Kakarot.