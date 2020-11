Encore une machine rétro pour Capcom

Un an après le « Capcom Home Arcade », l'éditeur va continuer dans son délire de supports nostalgiques avec la « Retro Station » uniquement annoncée au Japon pour le moment et qui ne tardera d'ailleurs pas à débarquer puisqu'on parle d'un lancement le 1er décembre (si tout se passe bien coté pandémie, tout ça) avec un prix de 21.780 yens, soit environ 180€ HT.Une véritable petite borne d'arcade toute carrée dont les dimensions tournent à plus ou moins 30cm avec son écran 8 pouces et 10 jeux intégrés, uniquement dédiés à deux licences :