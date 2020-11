Officiel : Assassin's Creed Valhalla est le meilleur lancement de toute l'histoire de la série Officiel : Assassin's Creed Valhalla est le meilleur lancement de toute l'histoire de la série

On sentait l'information arriver et c'est officiel, signé dans un communiqué directement fourni par Ubisoft : Assassin's Creed Valhalla a réussi le plus gros lancement (sur une semaine) de toute l'histoire de la franchise, et si on n'a pas encore de précisions coté chiffres, on peut du coup dire que les 3,5 millions d'Assassin's Creed III ont été battus.



Les faits qui ont permis cela :



- Une pause de 2 ans qui fait toujours du bien.

- Le contexte nordique qui attire toujours autant (hello, Skyrim)

- Profite du lancement de deux nouvelles consoles

- La puissance grimpante du PC (meilleur lancement PC de l'histoire d'Ubisoft)



Et dire que l'on pensait la licence à deux doigts de la mort il y a 5 ans avec Syndicate.