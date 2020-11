Halo Infinite : 343 Industries promet des nouvelles dans les prochaines semaines Halo Infinite : 343 Industries promet des nouvelles dans les prochaines semaines

Si tout s'était bien passé, et ce ne fut aucunement le cas, nous pourrions jouer à Halo Infinite depuis déjà une semaine mais les choses en ont été toute autre et le nouvel épisode de la franchise phare de Microsoft est désormais reporté à « on ne sait quand ».



Du coup, à défaut de savoir quand nous pourrons y toucher, vient surtout la question de savoir quand la campagne marketing va reprendre et Brian Jarrard (CM de 343 Industries) promet que nous aurons des nouvelles « significatives » avant la fin d'année, ou en tout cas « dans les prochaines semaines », ajoutant tout de même que non, nous n'allons pas avoir droit à un show durant les Game Awards.



Difficile d'en savoir davantage et si on sait que l'équipe est retourné au chantier sur « la totalité des facettes du jeu », rien ne dit que les nouvelles à venir concerneront un nouvel aperçu du gameplay, et encore moins si ce sera pour la campagne. Car faut-il rappeler que Halo Infinite aura un launcher pour sa campagne et un autre pour le multi (en F2P), et que selon Spencer, rien n'empêchera de voir l'un arriver avant l'autre, même si rien n'est encore signé.



En attendant, ce 17 novembre marque l'arrivée de l'upgrade SX pour Halo : The Master Chief Collection, permettant aux intéressés de s'y lancer en 120FPS.