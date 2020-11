Un AAA en monde ouvert (encore non annoncé) en chantier du coté de Xbox Game Studios Publishing Un AAA en monde ouvert (encore non annoncé) en chantier du coté de Xbox Game Studios Publishing

Vous ne le connaissez probablement pas mais sachez que le directeur narratif Dave Mongan a livré une information importante sur son profil Linkedin : l'homme travaille actuellement avec « Xbox Game Studios Publishing » sur un AAA en monde ouvert, encore non annoncé.



Difficile d'en tirer autre chose hors que « Maintenant, on est au courant » mais on tient à rappeler à ceux qui n'ont pas encore compris que cette branche ne concerne pas les jeux first-party mais les partenariats avec des tiers dans le cadre d'exclusivités Xbox.



C'est elle qui a notamment servi pour Ori and the Blind Forest (Moon Studios), Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio), Quantum Break (Remedy) ou encore récemment Tell Me Why (Dontnod).