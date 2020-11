Sackboy : A Big Adventure aura du multi uniquement en local à la sortie Sackboy : A Big Adventure aura du multi uniquement en local à la sortie

Sackboy : A Big Adventure fera lui aussi partie des jeux du lancement PlayStation 5 mais Sony a tenu à apporter une petite précision : si le titre sera bien jouable en solo comme en coopération (2 à 4, avec même des niveaux exclusifs pour cela), ce sera uniquement en local à la sortie.



Le multi online arrivera en effet via une MAJ gratuite d'ici la fin de l'année, qui ajoutera également le cross-play (avec la version PS4) et le cross-save.



Reste une inconnue dont nous apporterons la réponse dès que possible : si une version PS4 est upgradée sur PS5, un deuxième joueur pourra t-il toujours utiliser la Dual Shock 4 ?