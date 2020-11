Charts UK : Watch Dogs Legion va devoir compter sur le numérique et la Next Gen Charts UK : Watch Dogs Legion va devoir compter sur le numérique et la Next Gen

Chart-Track livre son nouveau rapport UK et alors que ce mois-ci verra de grands bouleversement par le lancement des deux machines de nouvelle génération, il faudra pour l'heure se contenter de trois sorties, chacune accusant des baisses :



- Watch Dogs Legion fait 54 % de moins que Watch Dogs 2 (lui-même qui accusait une énorme baisse par rapport au premier).

- Pikmin 3 Deluxe fait légèrement moins que l'original sur Wii U (-18,5%).

- Little Hope fait 47 % de moins que Man of Medan.



Dans tous les cas et on est désormais habitué, le numérique peut changer la donne, surtout cette année et il faudra attendre des précisions plus tard dans la semaine avant de pouvoir tirer un premier bilan.



1. FIFA 21 (=)

2. Watch Dogs Legion (NEW)

3. Animal Crossing : New Horizons (-1)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. Minecraft Switch (-2)

6. Super Mario 3D All-Stars (-1)

7. Pikmin 3 Deluxe (NEW)

8. Ring Fit Adventure (-2)

9. The Dark Pictures : Little Hope (NEW)

10. Minecraft Dungeons (-3)