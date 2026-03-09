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Arc System Works
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name : Arc System Works
official website : http://www.arcsystemworks.jp/
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Rôle Playing Kyo
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name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 09/03/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 637
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[Multi] Qliphah in Providence's Shadow / Trailer
RPG




Editeur : Arc System Works
Développeur : Arc System Works / UnitePlus
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/Switch
Date de sortie : 24 Septembre 2026
Langues : Français / Italien / Espagnol / Allemand / Japonais / Anglais / Coréen / Chinois.

L'histoire se déroule à Tokyo après le « World Collapse », une catastrophe où la réalité est érodée et où des entités grotesques connues sous le nom d'《Aberrations》 errent librement.
Souma Hoshigami, un jeune homme attaqué par une Aberration pendant son travail de livreur à temps partiel et laissé dans un état « mi-transformé » — une fusion entre l'humain et le monstre —, est secouru et placé en garde à vue en tant qu'« objet trouvé » par Rena Hizuki, une enquêtrice de la police métropolitaine de Tokyo, département de la sécurité publique, cinquième division des affaires étrangères (communément appelée division de réponse aux mutations de la sécurité publique).
Dans un monde contaminé par les Aberrations et confronté à l'effondrement de la réalité, vous incarnerez Rena et Souma.
Traquez la drogue démoniaque « Tiny True » qui se propage dans les rues, les motifs gravés sur le corps appelés « Stigmates » qui infectent les jeunes, et un culte mystérieux qui tire les ficelles dans l'ombre. Combattez avec style pour vaincre et terrasser de puissants ennemis tout en perçant le mystère de la transformation du monde.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=yMKAHGeSwuQ
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    angelsduck
    posted the 09/03/2026 at 09:25 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    angelsduck posted the 09/03/2026 at 10:03 AM
    Déjà préco. Typiquement le genre de jeu de niche que je prend direct pour soutenir quand il y a une VF .
    cyr posted the 09/03/2026 at 10:58 AM
    Me donne pas envie. Même a 1€ je mis risquerais pas.
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