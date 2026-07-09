profile
Nippon Ichi Software
10
Likers
name : Nippon Ichi Software
official website : http://www.nippon1.co.jp/index.html
group information
Rôle Playing Kyo
96
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 07/09/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 635
visites since opening : 2489724
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[PC/PS5/Switch/NS2] Disgaea Mayhem / Demo
Nippon Ichi Software




Editeur : NIS America
Développeur : Nippon Ichi Software
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC/PS5/Switch/NS2
Date de sortie : Été 2026
Langues : Anglais / Espagnol / Français / Japonais

Incarnez N/A, mercenaire endurci, est employé par Tichelle, souveraine du Sous-monde Suprême – un vaste royaume disputé par des démons de toutes sortes.
Il se voit alors confier une mission dont la nature le laisse sans voix.
"Ils ont mangé le flan qui était dans le frigo !"
"Hm, le flan qui... Attendez, quoi ?"
Le défunt père de Tichelle, l'ancien souverain, a en effet mis au point ce qu'il a appelé le Flan primordial. Problème : ses vassaux ont fomenté une rébellion pour se l'approprier. Aidée de N/A, Tichelle met donc un point d'honneur à le récupérer.
Rejoignez ce duo improbable dans sa quête au Flan primordial !


Steam (Demo dispo) La démo est disponible sur consoles.
Site officiel
https://www.youtube.com/watch?v=O69wflFoi1g&t
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    momotaros
    posted the 07/09/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    keiku posted the 07/09/2026 at 05:02 PM
    la déchéance de cette série depuis leur passage en 3D
    capsilver posted the 07/09/2026 at 05:15 PM
    c est marquer Disgaea sauf que c est juste pour vendre ce n est pas l equipe de Disgaea qui fait ce jeu.triste que le papa de Disgaea soit mort y a quelques temps
    zekk posted the 07/09/2026 at 05:15 PM
    keiku
    momotaros posted the 07/09/2026 at 05:40 PM
    Après les "C'est un RPG sympa mais un mauvais FF", je sens venir les "C'est un A-RPG sympa mais un mauvais Disgaea".

    Sinon quelqu'un sait si il vont ressortir le 2 et le 3 ? C'est les 2 seuls jeux numérotés qui ne sont pas ressorti sur les consoles actuelles.
    5120x2880 posted the 07/09/2026 at 05:54 PM
    Qu'est-ce que c'est vilain.

    momotaros Je sais pas ce qu'il y a sur consoles, mais j'imagine que tu parles des versions Complete, avec le 4 c'était bien parti mais après ils sont partis sur le 6 (5 > 4 > 6), en plus ça s'appelle Complete mais ils continuent à sortir des DLC dessus, ça me paraît être complètement aléatoire, à un moment il y a un genre de remake du 1 qui est sorti sur PS5 je crois. Selon le sens du vent ils referont le 3 ou le 7, d'après leurs logique de Prinny boiteux.
    momotaros posted the 07/09/2026 at 06:58 PM
    5120x2880 Là sur PS4/PS5/Switch tu peux rejouer à tous les Disgaea numérotés sauf le 2 et le 3.

    Pas forcément les versions Complete, même un vanilla ça passe
    stampead posted the 07/09/2026 at 07:03 PM
    j 'ai annulé ma préco il y a deux heures , j 'ai oublié que quand t'achètes un jeu nippon ichi tu repasses à la caisse avec des dlc qui coûte le prix d 'un jeu.
    5120x2880 posted the 07/09/2026 at 09:18 PM
    momotaros Sur Steam il y a tout sauf le 2 et D2, mais il y a bien le 3, vu la gueule des jeux, ils pourraient faire une méga-compile (sans le 6 et 7 par pitié).
    momotaros posted the 07/09/2026 at 11:35 PM
    J'ai testé la démo, c'est sympa, on dirait un musou en mode Disgaea. Je ne vais pas tenter le day one mais à prix doux, pourquoi pas
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo