[PC/PS5/Switch/NS2] Disgaea Mayhem / Trailer
Nippon Ichi Software




Editeur : NIS America
Développeur : Nippon Ichi Software
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSwitch/NS2
Date de sortie : Été 2026
Langues : Anglais / Espagnol / Français / Japonais

Incarnez N/A, mercenaire endurci, est employé par Tichelle, souveraine du Sous-monde Suprême – un vaste royaume disputé par des démons de toutes sortes.
Il se voit alors confier une mission dont la nature le laisse sans voix.
"Ils ont mangé le flan qui était dans le frigo !"
"Hm, le flan qui... Attendez, quoi ?"
Le défunt père de Tichelle, l'ancien souverain, a en effet mis au point ce qu'il a appelé le Flan primordial. Problème : ses vassaux ont fomenté une rébellion pour se l'approprier. Aidée de N/A, Tichelle met donc un point d'honneur à le récupérer.
Rejoignez ce duo improbable dans sa quête au Flan primordial !


Steam
Site officiel
https://www.youtube.com/watch?v=yJNRLUvEMH4
    posted the 02/26/2026 at 02:20 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    sylphide posted the 02/26/2026 at 02:33 PM
    C'est un Muso ?
    cyr posted the 02/26/2026 at 02:42 PM
    Langues : Espagnol / Français / Japonais

    Et l'anglais? Pas malin.
    burningcrimson posted the 02/26/2026 at 03:08 PM
    cyr C est un oubli de l auteur de l article. Le jeu propose bien l anglais et c est indiqué sur Steam.
    nicolasgourry posted the 02/26/2026 at 03:10 PM
    cyr burningcrimson modifié, en fait j'ai regardé sur le site officiel
    "Langues d'affichage : Français, Espagnol, Japonais"
    burningcrimson posted the 02/26/2026 at 03:14 PM
    nicolasgourry Achat Day 01 pour moi
