Editeur : NIS America
Développeur : Nippon Ichi Software
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSwitch/NS2
Date de sortie : Été 2026
Langues : Anglais / Espagnol / Français / Japonais
Incarnez N/A, mercenaire endurci, est employé par Tichelle, souveraine du Sous-monde Suprême – un vaste royaume disputé par des démons de toutes sortes.
Il se voit alors confier une mission dont la nature le laisse sans voix.
"Ils ont mangé le flan qui était dans le frigo !"
"Hm, le flan qui... Attendez, quoi ?"
Le défunt père de Tichelle, l'ancien souverain, a en effet mis au point ce qu'il a appelé le Flan primordial. Problème : ses vassaux ont fomenté une rébellion pour se l'approprier. Aidée de N/A, Tichelle met donc un point d'honneur à le récupérer.
Rejoignez ce duo improbable dans sa quête au Flan primordial !
