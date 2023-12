Falcom

-Titre A : The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria (à déterminer) – 2024



-Titre B non annoncé : Saga Trails (à déterminer) – En développement



-Titre C non annoncé : Action RPG (à déterminer) – En développement



-Titre D non annoncé : (à déterminer) – En développement



-Titres portés (à déterminer) – Développement suspendu de trois titres (probablement les trois Trails in the Sky)



-The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak (Switch) – 15 février 2024



-Titre E non annoncé (Switch) – En développement (certainement Ys : Memories of Celceta Kai HD, dont le nom a été déposé récemment en Asie du Sud-Est par l’éditeur Clouded Leopard)



-Titre F non annoncé (PS5 , PS4) – En développement (très grosse probabilité pour un portage de la version Switch de Ys Memoire : The Oath in Felghana)

a dévoilé sa gamme de titres actuellement en développement dans sa présentation aux investisseurs concernant leur Business Plan et dont le tout vient d’être dévoilé parLe développeur de la sagaa déclaré qu'il prévoyait d'augmenter le nombre de titres qu'il publie, ainsi que de créer de nouveaux contenus et de nouvelles propriétés intellectuelles. Ils sortent actuellement deux à trois nouveaux titres par an, mais comme objectif à moyen et long terme, la société espère augmenter ce nombre à quatre à cinq titres par an d'ici trois ans, tout en renforçant ses capacités de développement.La gamme annoncée des titres à venir comprend ces jeux là :