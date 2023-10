Éditeur : Square Enix

Développeur : Gemdrops

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 2 Novembre 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois.

Le deuxième opus encensé par la critique de la série Star Ocean fait son retour avec Star Ocean The Second Story R.Remastérisé dans un style 2.5D unique où les personnages en 2D pixellisée évoluent dans des environnements en 3D. Ce remake reprend tout ce qui a fait le succès du jeu original en y ajoutant quelques nouveautés !Date spatiale 366 - Un officier de la Fédération se retrouve sur une planète mystérieuse. En cherchant comment rentrer chez lui, il rencontre une jeune fille et s'embarque dans une quête pour sauver son peuple, tout comme l'annonçait une ancienne prophétie...Choisissez votre voie et assistez à l'éveil d'une destinée.