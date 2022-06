Tests

Avant même le menu de démarrage, entendre et voir (certes en version US) le générique culte du vieux dessin animé FR3, c’est comprendre d’entrée de jeu que contrairement à bien des adaptations loin d’être toutes mémorables, très loin de là même,se veut être une lettre d’amour aux presque quarantenaires ayant connu la belle époque des, celle avec son design bien cool et ses couleurs pétantes. Pas celle de l’immonde 3D en carton, ni la 2D aussi anguleuse que déplorable. On n’est pas objectif d’accord mais quelque part, c’est à nous que s’adresse ce nouveau bébé de, spécialement pondu parqui, aux cotés du designer de, a voulu montrer qu’il n’y a rien de mieux pour la nostalgie que la 2D pixelisée.Et c’est vrai que ça a son foutu charme, du design des différents héros aux gros ennemis, jusqu’aux différentes animations sans oublier le travail sur les décors où les clins d’œil ne manquent pas. Ouais c’est un sans-faute, moins du coté de l’OST où peu de morceaux ressortent du lot (merci quand même à Tee Lopes), mais on l’a notre belle dose de nostalgie, celle de l’époque SNES ou plus globalement Arcade avec les magnifiques productions de. Etne se gène pas pour caresser les vieux dans le sens du poil, n’hésitant pas à nous lâcher quelques hommages, du bestiaire aux séquences en hoverboard jusqu’aux choppes pour envoyer un ennemi random vers l’écran, chose qui aura son utilité contre un certain boss. Comme à l’époque, c’est mignon. C’est mignon, mais il manque un point de détail à la formule : et l’originalité alors ?D’accord, on ne va pas forcément faire la fine-bouche surtout que le titre ne se contente pas de bêtement poser les bases du genre avec un simple mode Arcade (bien présent, avec ses continues) puisqu’on aura également droit à un mode Histoire (16 niveaux) où notre quatre tortues sans oublier April et Splinter pourront gagner en expérience pour avoir plus de PV et de nouveaux coups spéciaux, des défis à débloquer pour prolonger la durée de vie, et même le très efficace Casey Jones à débloquer pour compléter pleinement le casting jusqu’à d’éventuelles futures MAJ gratuites ou payantes. Le tout jouable en coopération aussi bien en local qu’en ligne, jusqu’à 6 pour faire pleuvoir les coups dans un joyeux bordel pas toujours visible dans ce type de configuration.Mais reste que si la prise en main est d’une efficacité certaine (merci la roulade), qu’il y a un sens du punch et que même un chiard non habitué au genre s’en sortira haut la main (j’en ai eu la preuve), on sent tout de même que le curseur a totalement penché vers la nostalgie au détriment de la moindre prise de risque. Il suffit pour cela d’enlever le vernis du fan-service pour comprendre qu’en matière de beat’em all, en tout cas à notre époque, et surtout après, les tortues fans de pizza font le minimum du coté du système de jeu : manque d’interactions avec le décors, aucune arme à ramasser (ok ça peut se comprendre), aucun chemin alternatif, une bonne partie des boss que l’on déboîte en usant du système de provocation cheaté, une world map qui ne sert à rien, aucun bonus à débloquer hors Casey… Certes, on s’est quand même amusé le temps d’un week-end, mais l’attente était peut-être trop élevée.