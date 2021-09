Tests

Retourné de long en large par votre serviteur il y a déjà deux ans, et non pas sans quelques bonnes nuits blanches,remonte en effet à fin 2019, une époque que l’on aurait envie de considérer comme très lointaine puisque remontant en ces temps anciens où le Covid-19 n’existait pas. Rendez-vous compte. Ironie d’ailleurs avec le recul vu le thème global de ce qui reste encore maintenant comme la dernière production en date de Hideo Kojima. Ce fut une réussite, avant tout pour l’originalité et la prise de risque d’une expérience qui n’était pas non plus sans défaut, et c’est dans le besoin de se faire une billet supplémentaire que Sony a réclamé une, terme ici avant tout marketing et très vite désavoué par Kojima lui-même, et on va effectivement comprendre pourquoi.Car cetten’est aucunement là pour nous donner la véritable vision de son créateur. Oserait-on dire qu’on n’est pas loin de l’inverse sur certains points. Mais on va déjà commencer par évoquer le plan narratif où cette nouvelle édition n’apporte pas grand-chose (et ne modifie aucunement le déroulé de l’horrible Chapitre 13), ne laissant que quelques pincées de choses à dire pour agrémenter le lore au travers d’une poignée de missions typées infiltration, très courtes et finalement assez vite oubliées vu qu’il faut reconnaître que les arguments premiers dene se situe ni dans son système de combat (malgré l’apport de nouveaux coups ici), ni dans ses mouvements de discrétion. Un petit rab simplement, qui coûtera 10 balles pour ceux qui possèdent l’original et qui devront passer par une odieuse phase pour le transfert de sauvegarde. Presque une routine même siavait commencé à montrer l’exemple.Bon après vous n’aurez pas QUE ça pour 10€ mais ça va rester le principal intérêt si vous avez déjà bouclé le jeu, quand bien même on trouve une certaine satisfaction à voir évoluer le jeu sur console en relative 4K ou relatif 60FPS selon votre choix, et dans tous les cas des temps de chargement réduits à leur plus simple expression, ce qui là est fort sympa après l’expérience PS4 qui demandait parfois plus d’une minute selon les situations. En revanche, énorme déception concernant l’exploitation de la DualSense et c’est probablement là qu’on sent que Kojima n’a pas été des masses impliqué dans cette: l’homme qui a toujours voulu abuser de certaines features n’a aucunement poussé l’équipe à prendre en compte les capacités de la manette qui pourtant avait tous les atouts pour transcender l’expérience par ses vibrations haptiques et ses gâchettes. Du coup rien, ou plutôt si peu. Le minimum quoi.Et on en vient au reste du contenu qui ressemble plus au remplissage d’une team B que de Kojima lui-même, éventuellement occupé sur autre chose il faut dire. Alors il y a des choses qui ont leur utilité comme un stand de tir disponible dans chaque chambre ou une nouvelle arme plutôt sympa, mais comment ne pas se poser de questions sur les nouveaux objets qui amoindrissent clairement le challenge, alors que l’expérience d’origine avait réussi à montrer une évolution parfaite entre les instants de sueur pour pas grand-chose et la véritable balade ou presque vers la fin du jeu. Heureusement, les nouveautés n’arrivent pas trop vite mais rien que la catapulte dès le Chapitre 5 va changer la donne pour les nouveaux-venus, et que dire de la mule et surtout des espèces de bottes fusée qui auront au moins l’honneur de se faire attendre beaucoup plus tardivement.Et il y a ces fameuses courses qui ont bien fait rire lors de l’annonce, sur quatre circuits, avec un seul véhicule inédit mais plus ou moins le même gameplay (donc pas vraiment le grand trip), ce qui ne sera pas rigolo bien longtemps là encore, et par son principe de scoring en totale inadéquation avec le propos du jeu, où seules l’entraide et la coopération même avec l’inconnu sont le leimotiv face à la compétition acharnée. Bref, c’est placé un peu là comme une partie de skateboard dans, et ce ne sera toujours pas avec ça qu’on trouvera le véritable argument pour motiver les fans de l’original à repasser à la caisse, même pour une dizaine d’euros.