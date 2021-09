Analyse technique de Death Stranding Director's Cut par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique depar

■ Le filtrage anisotropique est faiblard sur tous les modes.■ Le niveau de détails a été amélioré dans les trois modes.■ Des changements mineurs au niveau de la map.■ Le mode performance tourne en 1800p verrouillé à 60fps.■ Le mode qualité est en 4K native avec un 60fps variable (des baisses qui peuvent descendre à 45fps pendant les scènes d'action ou les cinématiques).■ Le mode Ultra Wide tourne en 3840x1643p, quasi verrouillé à 60fps avec des baisses très mineures.■ Au niveau des paramètres graphiques, cette version PS5 se rapproche plus de la version PC au max que des versions PS4/Pro.■ Les fonctions DualSense sont parmi les meilleures qu'ils aient vu sur PS5 jusqu'à présent et ajoutent vraiment un plus au gameplay.■ Le jeu prend en charge le combo clavier/souris.■ Le transfert de sauvegarde est pas terrible.■ Les temps de chargement sont très rapides, on passe d'environ 1 minute 30 sur PS4 à ~3 secondes sur PS5.