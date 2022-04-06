Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 08/14/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[TELEVISATOR 2 NEO] Fin du CD : PlayStation vous ment


Fin des jeux physiques chez Playstation, 1 mois après l'annonce de Sony voici ma contre-attaque et je decrypte comment Sony vous ment,
Pourquoi cette annonce et comment lutter contre !

15'50''
"Playstation s’apprête à devenir le chancre de la discrimination sociale et ses profits vont exploser."
https://www.youtube.com/watch?v=9k6Mbz_7xQU
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    posted the 08/12/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (41)
    walterwhite posted the 08/12/2026 at 06:46 PM
    Nous nous apprêtons à déféquer sur SONY en n’achetant pas leur PS6, leurs futurs exclu en démat et acheter en occasion désormais.

    Ils veulent plus de rentabilité au détriment de leurs joueurs, très bien, jouons !
    shambala93 posted the 08/12/2026 at 07:00 PM
    Sur la perte des licences faut voir ce que ça donne car sur steam, même si une licence expire, tu peux toujours télécharger tes jeux achetés.
    greggy posted the 08/12/2026 at 07:13 PM
    C'est tellement fatiguant ces miniatures faites par ia
    ioda posted the 08/12/2026 at 07:19 PM
    Un pistonné de la télé, non merci, même si télévisator 2 a bercé mon enfance...
    escobar posted the 08/12/2026 at 07:37 PM
    greggy grave il n'y a que ça lol
    defcon5 posted the 08/12/2026 at 07:41 PM
    le chancre de la discrimination sociale ça devient pathologique
    jackfrost posted the 08/12/2026 at 08:00 PM
    greggy le talent du néant, c'est partout comme ça
    cyr posted the 08/12/2026 at 08:39 PM
    Et c'est repartie...vivement 2028.
    forte posted the 08/12/2026 at 08:42 PM
    Autant je l'adorais dans Televisator 2, autant là, je trouve qu'il a mal vieilli, je peux plus l'encadrer (surement parce que c'est un pote de l'autre tâche de Chieze ?)

    shambala93 Et oui, comme sur toutes les consoles. Ca reste le plus grand mensonge du démat (avec la connexion obligatoire pour jouer, ce qui est faux) Mais ca ne changera jamais.
    grundbeld posted the 08/12/2026 at 09:02 PM
    cyr Ça ne s’arrêtera pas en 2028. Les voix dissidentes je veux dire. À chaque décision abusive des éditeurs et constructeurs, à chaque fois que vos petites fesses se feront terraformer, on sera là pour vous rappeler que vous le méritez amplement. Parce que non seulement vous aurez laissé faire mais certains d’entre vous auront même participé activité à la détérioration des choses pour chaque consommateur de JV.

    Et d’ailleurs si je te vois te plaindre une seule fois de manière hypocrite dans
    le futur, je te sèche direct.
    shambala93 posted the 08/12/2026 at 09:09 PM
    forte
    Oui mais ça reste dans les esprits malheureusement. Ca rend cinglé tout le monde !
    kikoo31 posted the 08/12/2026 at 09:22 PM
    greggy +10000
    Quel misère ...
    altendorf posted the 08/12/2026 at 09:22 PM
    Le bon vieux Cyril Drevet qui verse dans le bait hypocrite à la mode
    forte posted the 08/12/2026 at 09:35 PM
    shambala93 Les faibles d'esprits sont tellement matrixé par ca, c'est taré. Si t'as une micro coupure de 5min

    "holala le démat c'est de la merde on peut plus jouer à nos jeux"

    Ba non mec, si t'achètes que des jeux EA ou Ubi à connexion obligatoire ou que tu joues qu'à des jeux en ligne, ouais, tu peux plus jouer, mais t'es loin d'avoir que ca dans la vie. Chaud chaud chaud.
    cyr posted the 08/12/2026 at 09:52 PM
    grundbeld me plaindre de quoi? En étant full démat, j'achète beaucoup moins, rarement day one. Je réfléchis, je prends le temps.

    Donc si les conditions changent, le prix des jeux, les conditions etc, ben j'arrêterai tous simplement ou irais vers le constructeur qui laisse des conditions stable.


    forte c'est tellement ça en vrai, ils se battent contre quelque chose qu'ils ignore totalement ou qu'ils ont tellement diabolisé qu'ils en sont convaincu.

    Tu prends the crew , il est devenu inutilisable que tu l'ai en physique ou demat.

    Ensuite, par exemple tu prends resident evil requiem, qui pèse 80 go. (C'est pas le vrai poids)
    Que tu l'ai en physique ou démat, il va te prendre 80 go sur ton ssd.
    Donc que tu sois en physique ou démat, tu joue avec les donnée sur ton ssd.

    La seul catégorie de joueurs qui vont avoir leur façon de consommer changer, c'est ceux qui finance leur nouveau jeux avec la vente de l'ancien. Donc eux je peux comprendre que c'est chiant.

    J'ai vu que sur ps5, il y a une petite contrainte, il faut que le jeux tous les 30 jours soit de nouveau vérifier, donc il faut que la ps5 accède a internet 1 fois par mois. Chose qui n'existe pas ailleurs.

    Donc OK, c'est pas la mort, mais il faut pouvoir avoir accès a internet 1 fois par mois (je doute que si on consomme du demat, ben on est pas internet)

    Apres rien ne dit que Microsoft va arrêter le physique, ni nintendo a l'heure actuel.

    Donc si sony a choisi et que ça vous plait pas, passer chez microsoft (si le physique perdure ) ou alors aller chez Nintendo. (Me parler pas de gkc, elle sont revendable, d'ailleurs certains m'ont parler d'installer les jeux sur la mémoire, aucun sens, la gkc est le bon format a défaut d'une cartouche 64 go coûteuse)

    J'ai vraiment pour certains , l'impression de voir des gens qui on toujours soutenu sony aveuglement, qu'ils ne supporte pas que sony leur disent : vous ne représenté rien pour nous au final.

    Détaché vous de ses multinationale qui en ont après votre fric.
    forte posted the 08/12/2026 at 10:04 PM
    cyr Et encore, le coup des 30 jours a été démenti : c'est juste à la première fois.

    Mais oui, c'est un faux problème : qui, dans ceux qui se plaignent sur les réseaux, ne vont pas sur internent pendant 30 jours ?

    Mais pas seulement connecter la console, même ouvrir l'app valide la connexion.

    Avec ton smartphone.

    A une époque où tout le monde est rivé dessus.

    Faux problème.

    Oui, s'en est un, mais c'est gueuler pour gueuler.

    Et gueuler pour gueuler, ils sont fort, même les médias : lors de la dernière panne, JV.com a fait une vidéo à mourir de rire : le mec montrait son jeu physique en disant "pas de connexion ? Mais je peux jouer quand même avec ca"

    Connard, si ton jeu physique demande une connexion obligatoire, tu peux y jouer ? Tu peux jouer à Star Wars Outlaw ? GT7 ?

    Les gens sont à coté en ce qui concerne le démat, c'est malade.

    Et le pire ce sont ces soit disant "influenceurs protecteurs du physique".

    Des barres de rire à chaque fois.

    Et l'ironie, c'est que ces gens là, on leur file des clefs DEMATS.

    Et la peur du "c'est pas à vous"

    Bordel de merde j'achète du démat depuis 20 ans. 20 ANS.4

    Et RIEN n'a disparu. Pas de maj magique qui bloque ton jeu ou qui le fait disparaitre. Toujours en retéléchargement dans mes bibliothèques.

    Stop aux mythes sans déconner

    Oui, le physique c'est mieux, mais comme tu le dis, faut arrêter de mettre le démat sur l'autel du mal.
    akinen posted the 08/12/2026 at 10:53 PM
    Smeagol?
    jobiwan posted the 08/13/2026 at 03:32 AM
    Lorsqu'on défend une telle cause, on ne participe pas à l'explosion des IA avec ses conséquences que nous connaissons aujourd'hui (hausse des prix du secteur de l'électronique) en nous proposons des vignettes IA qui deviennent génériques.

    forte Bordel de merde j'achète du démat depuis 20 ans. 20 ANS.4

    Et RIEN n'a disparu. Pas de maj magique qui bloque ton jeu ou qui le fait disparaitre. Toujours en retéléchargement dans mes bibliothèques.

    Stop aux mythes sans déconner

    C'est nullement un mythe. Crois-tu vraiment que les constructeurs vont payer indéfiniment le maintien et l'entretien des serveurs pour 10 téléchargements par jour d'un très vieux titres ? Un jour ou l'autre, comme nous le faisons aussi avec nos smartphones ou nos disques durs, un grand coup de nettoyage !
    Et pour rappel, Nintendo a déjà fait une annonce dans ce sens : Nintendo précise que cette possibilité de retéléchargement sera supprimée à l'avenir, sans date précise annoncée sur sa page d'assistance.
    Dans la foulée demande aussi aux personnes qui ont acheté des films Studio Canal sur leur PS4/PS5, s'ils peuvent les retélécharger.
    shambala93 posted the 08/13/2026 at 06:07 AM
    jobiwan
    On peut toujours télécharger ses jeux ps3 soit 20 ans !

    Pour les films c’est sûrement différent juridiquement.

    Exemple : sur steam je peux toujours télécharger et jouer à Transformers Dévastation malgré le fait qu’il ait été retiré du store pour fin de licence.
    niflheim posted the 08/13/2026 at 06:44 AM
    Cyril Drevet a tout dit, Hiroki Totoki est un banquier qui n'y connait rien en jeu vidéo, PlayStation se fout de notre gueule et les pros demat sont tous contents (tout comme les hypocrites, soit disant consommateur de physique qui profitent juste de la situation pour accentuer leur haine sur Sony)

    Il explique aussi très bien qu'une console de jeux, c'est différent d'un PC.
    On voit le connaisseur là, ça fait plaisir ! contrairement à ici.

    On collectionne nos jeux sur consoles et on pourra toujours y jouer des années plus tard. Alors que sur PC, ce n'est absolument pas le cas, ce que beaucoup ne comprenne pas ici https://www.youtube.com/watch?v=9k6Mbz_7xQU&t=402s

    La preuve avec sa console Odyssey qui fonctionne toujours aujourd'hui, c'est beau !

    walterwhite Cyril Drevet dit d'acheter le plus possible en physique, d'éviter le PS Store (les GTA VI à 100 balles A EVITER SI VOUS VOULEZ PAS PAYER VOS FUTURS JEUX, 100 BALLES)

    Boycotter le PSN, et pour lui comme beaucoup le pensent, Sony et la direction de Rockstar se sont vu en coulisse


    Le combat continue encore à ce jour sur les réseaux contre cette merde de GTA VI
    rider288 posted the 08/13/2026 at 07:09 AM
    Sony ment peut être, mais les joueurs c'est pas mieux hein.
    ioda posted the 08/13/2026 at 07:48 AM
    niflheim Cyril Drevet a tout dit, Hiroki Totoki est un banquier qui n'y connait rien en jeu vidéo, PlayStation se fout de notre gueule et les pros demat sont tous contents (tout comme les hypocrites, soit disant consommateur de physique qui profitent juste de la situation pour accentuer leur haine sur Sony)

    Mais qu'est ce qu'il faut pas lire comme connerie...

    Totoki oui est un financier mais pas que, c'est d'ailleurs lui qui a poussé Sony a se diversifier en tant que COO (exemple le rachat de crunchyroll ou pousser Helldiver 2 sur PC).

    Totoki fait juste un constat simple : les jeux coûtent de plus en plus cher à produire, il faut les rentabiliser et d'autre part, dans l'ombre de Jim Ryan, il y a eu un énorme désaccord entre ce que Ryan voulait faire (aller droit dans le mur avec les jeux services, rachat etc) et Totoki (freiner les jeux services, rentabiliser les frais de productions, investir différement).

    Aujourd'hui Totoki est le pompier qui a stoppé le pyromane Ryan et qui essaie d'éteindre le feu pour éviter à Sony d'aller droit dans le mur financièrement. Donc oui on peut y voir qu'un "aspect financier", mais derrière, c'est surtout la survie d'une filière et une autre vision du JV, peut être pas la plus "jolie" pour nous joueurs, mais aussi un constat, que même le patron Capcom (qui voulait passer les jeux à 90€ il y a de ca quelques années), disait clairement que les jeux aujourd'hui ne sont pas assez rentable par rapport aux coûts de production.

    Donc d'un côté, comment on arrive à pardonner à Nintendo un Mario Kart à 90€ dont la production est moindre qu'un Resident Requiem/Saros, ainsi que les GKC etc et en même temps, critiquer un autre constructeur qui fait un autre choix stratégique.

    J'appelle juste ca de l'hypocrisie.
    niflheim posted the 08/13/2026 at 08:13 AM
    ioda que des décisions de merde avec Shawn Layden qui a eu l'idée moisie de sortir les exclus sur PC. Aujourd'hui, il l'ouvre même beaucoup je trouve le Shawn Layden avec tout son blabla sur l'industrie comme si il avait des choses à se reprocher.

    On est très loin des Ken Kutaragi, Kaz Hirai, Jack Tretton, Andrew House qui avaient une vision claire.

    C'est devenu facile de tout mettre sur le dos de Jim Ryan, il est devenu le bouc émissaire de la situation alors qu'il est là depuis la 1ère PlayStation.

    On verra bien ce qu'en dit le porte-monnaie des joueurs au lancement de la PS6, si il y a tant de % de demat que ça par rapport au physique, ça ne devrait donc pas poser de problème (aux moutons)
    shambala93 posted the 08/13/2026 at 08:43 AM
    Cyril dit n’importe quoi sur le PC. J’ai rejoué en début d’année à arkham asylum qui a 17 ans et La Bataille pour la Terre du Milieu II qui 20 piges.
    Pour ce dernier 2/3 bidouilles et 5 minutes plus tard, j’y jouais.
    niflheim posted the 08/13/2026 at 08:57 AM
    shambala93 il dit pas n'importe quoi, moi par exemple je peux plus jouer à Dune II: Battle for Arrakis en disquettes

    Inca, sur CD-ROM https://retroarchives.fr/inca/ introuvable en demat sur Steam, GOG
    shambala93 posted the 08/13/2026 at 09:19 AM
    Toutes ces prises de position sans jamais réellement bosser le sujet.
    saram posted the 08/13/2026 at 09:31 AM
    Euh, il raconte que des conneries dans sa vidéo de merde. Un exemple "Ton jeu qui a plus de 10 ans ne tournera pas sur un PC actuel" Bordel
    walterwhite posted the 08/13/2026 at 10:17 AM
    niflheim Rien à secouer de ce qu’il préconise. J’ai préco mon GTA en CIB à 60€ à LECLERC et jamais je ne remettrai 1€ dans la machine SONY. Je viens de résilier mon abo au PS+, leurs futurs exclus dispo en physique je les prendrai d’occasion, idem pour les tiers que je ferai sur la console.
    nicolasgourry posted the 08/13/2026 at 10:38 AM
    niflheim en parlant de DUNE II
    "Un mec me parle d'un jeu qu'il trouve génial qui a comme titre Dune 2, je connaissais pas du tout le roman à l'époque, je lui demande “Il n'y a pas de Dune 1 vu qu'il y a Dune 2”, il me réponds “si, tu peux commencer par le 1, mais le 2, c'est tellement au dessus”, j'ai joué au premier puis au “2” et là j'ai adoré, je découvrais un genre, le STR et un univers à part, d'ailleurs je trouve ça parfait d'arriver à donner limite un coté “pédagogique” par l'approche choisie pour le gameplay, tu comprends tout de suite la rivalité entre les trois maisons et l'objet de la discorde."
    https://www.gamekyo.com/group_article58836.html
    vers0 posted the 08/13/2026 at 10:56 AM
    Il dit de la merde sur le pc qu'il essai de mettre un jeu ps1 sur ps5 pour voir si il marche
    J'ai encore jouer a jurassik parc (2000) , aliens vs predator (1999) cette annee.
    forte posted the 08/13/2026 at 02:26 PM
    jobiwan Le mythe c'est la merde que raconte tout le monde depuis des années.

    Oui ca va forcément arriver, et je l'ai déjà dit, mais moi je te parle au présent.

    Quand tu lis sans cesse qu'on peut pas retélécharger tes jeux, c'est archi faux.

    Au moment ou j'écris ces lignes, c'est un mythe. On peut toujours.

    Le jour où ca a arrivera, oui, ca sera factuel. Aujourd'hui ? Non. alors qu'on arrête de balancer de la merde à tout bout de champs sans preuves mais surtout sans vérifier au préalable avant de l'ouvrir.
    jobiwan posted the 08/13/2026 at 03:00 PM
    forte Lorsqu'on a un peu de lucidité, l'avenir ça se prépare aussi. Ce n'ai pas en arrivant devant le fait accompli, et se dire : 'Merde, je me suis constitué une jolie bibliothèque de 50 jeux day one à 80 € (hors DLC) soit 4000 €, et du jour au lendemain, on te supprime la possibilité de retéléchargement, qui au passage est tout aussi valable quand ton compte est banni.
    Par contre, tu ne dis rien concernant ceux qui ont acheté des films sur Playstation et qu'ils se sont vu retirer de leur bibliothèque : un mythe aussi ?
    jobiwan posted the 08/13/2026 at 03:03 PM
    shambala93 Je n'ai jamais dis le contraire mais il faut arrêter de croire que ceci va s'éperdurer dans le temps.
    vers0 posted the 08/13/2026 at 03:12 PM
    niflheim pourquoi tu peux plus y jouer tu na plus ton pc a disquette ou a cd rom ?
    forte posted the 08/13/2026 at 03:59 PM
    jobiwan Comme l'a dit Shambala, les films, c'est un autre marché. Moi je te parle de JV.

    De jeux-vidéo.

    Et je te le répète encore une fois : OUI CA VA FORCEMENT ARRIVER.

    Moi, ce que je dénonce, c'est tous ces mythos qui disent que AU-JOUR-D'HUI, DEPUIS DES ANNEES et pas DANS LE FUTUR, on ne peut plus. Ce qui est, je te le répète encore, FAUX.

    L'avenir ca se prépare ouais. Mais ca n'a rien à voir avec un "holala je peux plus retélécharger mes jeux regardez le démat c'est de la merde lol"
    forte posted the 08/13/2026 at 04:11 PM
    niflheim Merci à toi de me donner un exemple de faux problème. Quand les vieux jeux ne sont plus sur les plate-forme de téléchargement, merci internet. Introuvable légalement. Mais trouvable. Donc non, pas introuvable :

    https://www.abandonware-france.org/ltf_abandon/ltf_jeu.php?id=565
    nicolasgourry posted the 08/13/2026 at 04:51 PM
    forte jobiwan niflheim
    Le souci qu'il y a, c'est déjà quand on parle de "dématérialisation" et "arrêt du support physique" car les données sont bien quelque part, sur un support physique, donc il n'y a pas l'arrêt du support physique, mais d'un modèle de support physique.
    Ce modèle était basé sur le fait que chaque jeu avait son support pour lui seul, ça faisait un tout, avec la boîte qui illustrait ce à quoi nous allions jouer et, à une époque (c'est rare aujourd'hui), un livret. C'est cela qui disparaît, ainsi que son droit d'usage direct.
    forte posted the 08/13/2026 at 05:02 PM
    nicolasgourry Non mais c'est pas ca que je critique. Ca ouais je suis d'accord. Moi je parle de merde qu'on peut lire partout sur le démat.

    D'ailleurs je rebondis là dessus car des choses me font rire : voir des gens mettre leur jeux démat PC sur clef USB et dire qu'ils sont en physique.

    Du coup, si je met chaque jeu démat PS4/PS5 sur une clef USB, c'est du physique aussi on est d'accord ? Haha je te jure.

    Stocker des données PC, on le fait depuis plus de 20 ans, on a pas attendu que Sony balance la fin du physique pour le faire. Qui ici n'a jamais gravé des CD avec toutes les roms SNES ? C'est autant du physique que ce que font ces gens avec leur clef USB. Bordel ce monde est fou.
    nicolasgourry posted the 08/13/2026 at 05:27 PM
    forte
    C'est tout le souci avec un mot comme "dématérialisation".
    Tout support où il y a des données est physique.
    Quand Sony explique qu'ils vendent plus en dématérialisé qu'en physique, c'est comme s'ils vendaient plus de l'abstrait que du réel.
    jobiwan posted the 08/14/2026 at 03:40 AM
    nicolasgourry C'est un peu comme notre pognon. Il est en démat à la banque mais tu peux le convertir en physique avec du liquide ou créer un pseudo physique en émettant un chèque.
    jobiwan posted the 08/14/2026 at 03:52 AM
    forte Parce que c'est un autre marché, cela donne droit à ce genre de pratique. Le deux poids, deux mesures!! Désolé, autre marché ou non, il y a les fondamentaux commerciaux. Tu ne vois donc pas d'objection si quelqu'un vient se servir chez toi dans ta vidéothèque ou mieux dans ton frigo car une association dans ton quartier propose gratuitement des denrées alimentaires... ????
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