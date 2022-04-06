description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Ils veulent plus de rentabilité au détriment de leurs joueurs, très bien, jouons !
shambala93 Et oui, comme sur toutes les consoles. Ca reste le plus grand mensonge du démat (avec la connexion obligatoire pour jouer, ce qui est faux) Mais ca ne changera jamais.
Et d’ailleurs si je te vois te plaindre une seule fois de manière hypocrite dans
le futur, je te sèche direct.
Oui mais ça reste dans les esprits malheureusement. Ca rend cinglé tout le monde !
Quel misère ...
"holala le démat c'est de la merde on peut plus jouer à nos jeux"
Ba non mec, si t'achètes que des jeux EA ou Ubi à connexion obligatoire ou que tu joues qu'à des jeux en ligne, ouais, tu peux plus jouer, mais t'es loin d'avoir que ca dans la vie. Chaud chaud chaud.
Donc si les conditions changent, le prix des jeux, les conditions etc, ben j'arrêterai tous simplement ou irais vers le constructeur qui laisse des conditions stable.
forte c'est tellement ça en vrai, ils se battent contre quelque chose qu'ils ignore totalement ou qu'ils ont tellement diabolisé qu'ils en sont convaincu.
Tu prends the crew , il est devenu inutilisable que tu l'ai en physique ou demat.
Ensuite, par exemple tu prends resident evil requiem, qui pèse 80 go. (C'est pas le vrai poids)
Que tu l'ai en physique ou démat, il va te prendre 80 go sur ton ssd.
Donc que tu sois en physique ou démat, tu joue avec les donnée sur ton ssd.
La seul catégorie de joueurs qui vont avoir leur façon de consommer changer, c'est ceux qui finance leur nouveau jeux avec la vente de l'ancien. Donc eux je peux comprendre que c'est chiant.
J'ai vu que sur ps5, il y a une petite contrainte, il faut que le jeux tous les 30 jours soit de nouveau vérifier, donc il faut que la ps5 accède a internet 1 fois par mois. Chose qui n'existe pas ailleurs.
Donc OK, c'est pas la mort, mais il faut pouvoir avoir accès a internet 1 fois par mois (je doute que si on consomme du demat, ben on est pas internet)
Apres rien ne dit que Microsoft va arrêter le physique, ni nintendo a l'heure actuel.
Donc si sony a choisi et que ça vous plait pas, passer chez microsoft (si le physique perdure ) ou alors aller chez Nintendo. (Me parler pas de gkc, elle sont revendable, d'ailleurs certains m'ont parler d'installer les jeux sur la mémoire, aucun sens, la gkc est le bon format a défaut d'une cartouche 64 go coûteuse)
J'ai vraiment pour certains , l'impression de voir des gens qui on toujours soutenu sony aveuglement, qu'ils ne supporte pas que sony leur disent : vous ne représenté rien pour nous au final.
Détaché vous de ses multinationale qui en ont après votre fric.
Mais oui, c'est un faux problème : qui, dans ceux qui se plaignent sur les réseaux, ne vont pas sur internent pendant 30 jours ?
Mais pas seulement connecter la console, même ouvrir l'app valide la connexion.
Avec ton smartphone.
A une époque où tout le monde est rivé dessus.
Faux problème.
Oui, s'en est un, mais c'est gueuler pour gueuler.
Et gueuler pour gueuler, ils sont fort, même les médias : lors de la dernière panne, JV.com a fait une vidéo à mourir de rire : le mec montrait son jeu physique en disant "pas de connexion ? Mais je peux jouer quand même avec ca"
Connard, si ton jeu physique demande une connexion obligatoire, tu peux y jouer ? Tu peux jouer à Star Wars Outlaw ? GT7 ?
Les gens sont à coté en ce qui concerne le démat, c'est malade.
Et le pire ce sont ces soit disant "influenceurs protecteurs du physique".
Des barres de rire à chaque fois.
Et l'ironie, c'est que ces gens là, on leur file des clefs DEMATS.
Et la peur du "c'est pas à vous"
Bordel de merde j'achète du démat depuis 20 ans. 20 ANS.4
Et RIEN n'a disparu. Pas de maj magique qui bloque ton jeu ou qui le fait disparaitre. Toujours en retéléchargement dans mes bibliothèques.
Stop aux mythes sans déconner
Oui, le physique c'est mieux, mais comme tu le dis, faut arrêter de mettre le démat sur l'autel du mal.
forte Bordel de merde j'achète du démat depuis 20 ans. 20 ANS.4
Et RIEN n'a disparu. Pas de maj magique qui bloque ton jeu ou qui le fait disparaitre. Toujours en retéléchargement dans mes bibliothèques.
Stop aux mythes sans déconner
C'est nullement un mythe. Crois-tu vraiment que les constructeurs vont payer indéfiniment le maintien et l'entretien des serveurs pour 10 téléchargements par jour d'un très vieux titres ? Un jour ou l'autre, comme nous le faisons aussi avec nos smartphones ou nos disques durs, un grand coup de nettoyage !
Et pour rappel, Nintendo a déjà fait une annonce dans ce sens : Nintendo précise que cette possibilité de retéléchargement sera supprimée à l'avenir, sans date précise annoncée sur sa page d'assistance.
Dans la foulée demande aussi aux personnes qui ont acheté des films Studio Canal sur leur PS4/PS5, s'ils peuvent les retélécharger.
On peut toujours télécharger ses jeux ps3 soit 20 ans !
Pour les films c’est sûrement différent juridiquement.
Exemple : sur steam je peux toujours télécharger et jouer à Transformers Dévastation malgré le fait qu’il ait été retiré du store pour fin de licence.
Il explique aussi très bien qu'une console de jeux, c'est différent d'un PC.
On voit le connaisseur là, ça fait plaisir ! contrairement à ici.
On collectionne nos jeux sur consoles et on pourra toujours y jouer des années plus tard. Alors que sur PC, ce n'est absolument pas le cas, ce que beaucoup ne comprenne pas ici https://www.youtube.com/watch?v=9k6Mbz_7xQU&t=402s
La preuve avec sa console Odyssey qui fonctionne toujours aujourd'hui, c'est beau !
walterwhite Cyril Drevet dit d'acheter le plus possible en physique, d'éviter le PS Store (les GTA VI à 100 balles A EVITER SI VOUS VOULEZ PAS PAYER VOS FUTURS JEUX, 100 BALLES)
Boycotter le PSN, et pour lui comme beaucoup le pensent, Sony et la direction de Rockstar se sont vu en coulisse
Le combat continue encore à ce jour sur les réseaux contre cette merde de GTA VI
Mais qu'est ce qu'il faut pas lire comme connerie...
Totoki oui est un financier mais pas que, c'est d'ailleurs lui qui a poussé Sony a se diversifier en tant que COO (exemple le rachat de crunchyroll ou pousser Helldiver 2 sur PC).
Totoki fait juste un constat simple : les jeux coûtent de plus en plus cher à produire, il faut les rentabiliser et d'autre part, dans l'ombre de Jim Ryan, il y a eu un énorme désaccord entre ce que Ryan voulait faire (aller droit dans le mur avec les jeux services, rachat etc) et Totoki (freiner les jeux services, rentabiliser les frais de productions, investir différement).
Aujourd'hui Totoki est le pompier qui a stoppé le pyromane Ryan et qui essaie d'éteindre le feu pour éviter à Sony d'aller droit dans le mur financièrement. Donc oui on peut y voir qu'un "aspect financier", mais derrière, c'est surtout la survie d'une filière et une autre vision du JV, peut être pas la plus "jolie" pour nous joueurs, mais aussi un constat, que même le patron Capcom (qui voulait passer les jeux à 90€ il y a de ca quelques années), disait clairement que les jeux aujourd'hui ne sont pas assez rentable par rapport aux coûts de production.
Donc d'un côté, comment on arrive à pardonner à Nintendo un Mario Kart à 90€ dont la production est moindre qu'un Resident Requiem/Saros, ainsi que les GKC etc et en même temps, critiquer un autre constructeur qui fait un autre choix stratégique.
J'appelle juste ca de l'hypocrisie.
On est très loin des Ken Kutaragi, Kaz Hirai, Jack Tretton, Andrew House qui avaient une vision claire.
C'est devenu facile de tout mettre sur le dos de Jim Ryan, il est devenu le bouc émissaire de la situation alors qu'il est là depuis la 1ère PlayStation.
On verra bien ce qu'en dit le porte-monnaie des joueurs au lancement de la PS6, si il y a tant de % de demat que ça par rapport au physique, ça ne devrait donc pas poser de problème (aux moutons)
Pour ce dernier 2/3 bidouilles et 5 minutes plus tard, j’y jouais.
Inca, sur CD-ROM https://retroarchives.fr/inca/ introuvable en demat sur Steam, GOG
"Un mec me parle d'un jeu qu'il trouve génial qui a comme titre Dune 2, je connaissais pas du tout le roman à l'époque, je lui demande “Il n'y a pas de Dune 1 vu qu'il y a Dune 2”, il me réponds “si, tu peux commencer par le 1, mais le 2, c'est tellement au dessus”, j'ai joué au premier puis au “2” et là j'ai adoré, je découvrais un genre, le STR et un univers à part, d'ailleurs je trouve ça parfait d'arriver à donner limite un coté “pédagogique” par l'approche choisie pour le gameplay, tu comprends tout de suite la rivalité entre les trois maisons et l'objet de la discorde."
https://www.gamekyo.com/group_article58836.html
J'ai encore jouer a jurassik parc (2000) , aliens vs predator (1999) cette annee.
Oui ca va forcément arriver, et je l'ai déjà dit, mais moi je te parle au présent.
Quand tu lis sans cesse qu'on peut pas retélécharger tes jeux, c'est archi faux.
Au moment ou j'écris ces lignes, c'est un mythe. On peut toujours.
Le jour où ca a arrivera, oui, ca sera factuel. Aujourd'hui ? Non. alors qu'on arrête de balancer de la merde à tout bout de champs sans preuves mais surtout sans vérifier au préalable avant de l'ouvrir.
Par contre, tu ne dis rien concernant ceux qui ont acheté des films sur Playstation et qu'ils se sont vu retirer de leur bibliothèque : un mythe aussi ?
De jeux-vidéo.
Et je te le répète encore une fois : OUI CA VA FORCEMENT ARRIVER.
Moi, ce que je dénonce, c'est tous ces mythos qui disent que AU-JOUR-D'HUI, DEPUIS DES ANNEES et pas DANS LE FUTUR, on ne peut plus. Ce qui est, je te le répète encore, FAUX.
L'avenir ca se prépare ouais. Mais ca n'a rien à voir avec un "holala je peux plus retélécharger mes jeux regardez le démat c'est de la merde lol"
https://www.abandonware-france.org/ltf_abandon/ltf_jeu.php?id=565
Le souci qu'il y a, c'est déjà quand on parle de "dématérialisation" et "arrêt du support physique" car les données sont bien quelque part, sur un support physique, donc il n'y a pas l'arrêt du support physique, mais d'un modèle de support physique.
Ce modèle était basé sur le fait que chaque jeu avait son support pour lui seul, ça faisait un tout, avec la boîte qui illustrait ce à quoi nous allions jouer et, à une époque (c'est rare aujourd'hui), un livret. C'est cela qui disparaît, ainsi que son droit d'usage direct.
D'ailleurs je rebondis là dessus car des choses me font rire : voir des gens mettre leur jeux démat PC sur clef USB et dire qu'ils sont en physique.
Du coup, si je met chaque jeu démat PS4/PS5 sur une clef USB, c'est du physique aussi on est d'accord ? Haha je te jure.
Stocker des données PC, on le fait depuis plus de 20 ans, on a pas attendu que Sony balance la fin du physique pour le faire. Qui ici n'a jamais gravé des CD avec toutes les roms SNES ? C'est autant du physique que ce que font ces gens avec leur clef USB. Bordel ce monde est fou.
C'est tout le souci avec un mot comme "dématérialisation".
Tout support où il y a des données est physique.
Quand Sony explique qu'ils vendent plus en dématérialisé qu'en physique, c'est comme s'ils vendaient plus de l'abstrait que du réel.