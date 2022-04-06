description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Bonjour cher public. Bien, avant de partir en vacances, je ne pouvais décemment pas laisser passer les 2 énormes bombes qui sont à nouveau tombées sur l'industrie ces dernières semaines, à savoir Sony qui arrête la production de jeux physiques et Microsoft qui vire des milliers de personnes chez Xbox. Parce que qu'est-ce que ces 2 événements ont en commun? Eh bien un avenir peu reluisant pour l'industrie du jeu vidéo. Une industrie qui, de plus en plus, semble nous détester. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer tout ça. En vous souhaitant de super bonnes vacances
zboubi480 Mais qui regarde encore ce pleutre de plouf.....?
Les gens un tant soit peu intelligents ?
Après, on a aussi l’industrie qu’on mérite. Le public JV étant un des plus immatures et serviles qui puisse exister.