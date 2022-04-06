Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/21/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Monsieur Plouf] L'industrie du jeu vidéo vous déteste
Plouf et Pseudo



Bonjour cher public. Bien, avant de partir en vacances, je ne pouvais décemment pas laisser passer les 2 énormes bombes qui sont à nouveau tombées sur l'industrie ces dernières semaines, à savoir Sony qui arrête la production de jeux physiques et Microsoft qui vire des milliers de personnes chez Xbox. Parce que qu'est-ce que ces 2 événements ont en commun? Eh bien un avenir peu reluisant pour l'industrie du jeu vidéo. Une industrie qui, de plus en plus, semble nous détester. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer tout ça. En vous souhaitant de super bonnes vacances
https://www.youtube.com/watch?v=A3Wp44K6-3w
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    suzukube
    posted the 07/21/2026 at 10:00 PM by nicolasgourry
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    zboubi480 posted the 07/21/2026 at 10:14 PM
    Mais qui regarde encore ce pleutre de plouf.....?
    suzukube posted the 07/21/2026 at 11:07 PM
    Vidéo parfaite, excellente analyse, merci du partage
    keiku posted the 07/22/2026 at 12:02 AM
    on ne pouvais pas résumé mieux tous ce que je dis depuis des années

    zboubi480 Mais qui regarde encore ce pleutre de plouf.....?

    Les gens un tant soit peu intelligents ?
    grundbeld posted the 07/22/2026 at 12:46 AM
    Eh oui, Ploufy a encore raison sur l’industrie. Il ne se trompe, quand il s’exprime sur elle, pratiquement jamais. L’industrie du JV a toujours profondément méprisé son public et chaque année cela empire. C’est d’ailleurs pour moi encore pire que ce qui est développé dans la vidéo, en réalité.

    Après, on a aussi l’industrie qu’on mérite. Le public JV étant un des plus immatures et serviles qui puisse exister.
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