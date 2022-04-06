Bonjour cher public. Bien, avant de partir en vacances, je ne pouvais décemment pas laisser passer les 2 énormes bombes qui sont à nouveau tombées sur l'industrie ces dernières semaines, à savoir Sony qui arrête la production de jeux physiques et Microsoft qui vire des milliers de personnes chez Xbox. Parce que qu'est-ce que ces 2 événements ont en commun? Eh bien un avenir peu reluisant pour l'industrie du jeu vidéo. Une industrie qui, de plus en plus, semble nous détester. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer tout ça. En vous souhaitant de super bonnes vacances