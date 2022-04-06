description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Bonjour cher public. Il y a une quinzaine d'années, mis à part Konami, j'aurais bien du mal à vous citer un éditeur de jeu vidéo que je détestais plus que Capcom. Entre titre médiocres et pratiques commerciales douteuses voire scandaleuses, l'éditeur d'Osaka faisait partie de ce que l'industrie faisait de pire. Et puis avançons de 15 ans, et en 2026, Capcom semble inarrêtable et sort réussite sur réussite. A tel point que beaucoup parlent d'un âge d'or. Alors comment en est-on arrivé là? Comment Capcom a-t-il réussi à passer d'un extrême à l'autre et à regagner la confiance des consommateurs? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors je vous souhaite un bon visionnage, et j'espère que les chips seront bonnes
D'un éditeur globalement détesté (Crapcom) à un éditeur bien apprécié au global, malgré plusieurs fautes.
Avoir un Kunitsu-Gami, un Pragamata, le retour de Onimusha et un Street Fighter qui revient au top de sa forme, c'est très très fort après les galères qu'ils ont eu (ils en étaient majoritairement responsable). Rien que l'existence d'un Okami 2 en plein développement, c'est fou.
J'ai envie d'acheter leurs jeux c'est tout.