Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/30/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[CornPop] Matrix (1999)
CornPop


Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de Matrix (1999), le film culte des Wachowski qui a révolutionné le cinéma de science-fiction et marqué toute une génération de spectateurs. Avec son mélange unique de philosophie, de cyberpunk et d’action spectaculaire, le film a redéfini les codes du blockbuster moderne dès sa sortie.
https://www.youtube.com/watch?v=3lbYkmnzcEw
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    djfab, tynokarts, adamjensen
    posted the 04/30/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    djfab posted the 04/30/2026 at 06:36 PM
    Ma plus grosse claque ciné
    shinz0 posted the 04/30/2026 at 06:42 PM
    Un classique de la SF
    adamjensen posted the 04/30/2026 at 06:44 PM
    Un des meilleurs Film de tous les temps, ainsi que sa trilogie.
    elicetheworld posted the 04/30/2026 at 07:08 PM
    Pareil pour moi , mais pour beaucoup son culte n'as pas considéré pendant
    Sa sortie en salle,mais après sa sortie en DVD d'ailleurs qui avait été élu le DVD du millénaire,rien que ça .
    tynokarts posted the 04/30/2026 at 07:22 PM
    « Monsieur Anderson, content de vous revoir »
    vyse posted the 04/30/2026 at 07:37 PM
    djfab adamjensen l'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma ; bien que j'aime blade runner je trouve que matrix 1 reste plus novateur en terme de SF
    adamjensen posted the 04/30/2026 at 07:40 PM
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