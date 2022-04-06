description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de Matrix (1999), le film culte des Wachowski qui a révolutionné le cinéma de science-fiction et marqué toute une génération de spectateurs. Avec son mélange unique de philosophie, de cyberpunk et d’action spectaculaire, le film a redéfini les codes du blockbuster moderne dès sa sortie.
Sa sortie en salle,mais après sa sortie en DVD d'ailleurs qui avait été élu le DVD du millénaire,rien que ça .