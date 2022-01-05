Alors que le même Shigeru Miyamoto disait que le Donkey Kong du premier film n'était pas le même que celui des jeux, le producteur a ainsi affirmé au magazine japonais Nintendo Dream vouloir que l'histoire de la Princesse Peach de la série des films devienne "canon" pour les futures jeux de la série Super Mario.
Parce que nous ne savons pas quel genre de jeu nous allons créer ensuite avec nos personnages, avoir trop d’éléments de background deviendrait une contrainte. Ça ne me dérange pas d’être limité par le gameplay, mais je ne veux pas être limité par une histoire que j’aurais créée, ce qui m’a d’ailleurs empêché de faire des films pendant de nombreuses années.
Ainsi, avant de réaliser ce film, je n’avais pas encore décidé de l’histoire du personnage, mais maintenant que je le réalise, je prends plaisir à développer le personnage de différentes manières. C’est pourquoi j’aimerais m’en tenir autant que possible aux paramètres créés dans le film pour les futurs jeux.
Dans les 2 films et contrairement aux jeux, la Princesse Peach est une figure forte et inspirante. Pour ceux qui n'ont pas vu le second film actuellement au cinéma, sans entrer dans les détails, mais je l'ai déjà fait ici avant la sortie du film avec le leak sur le scénario via la classification d'âge
, on apprend que Peach et Harmonie partagent les mêmes origines et ainsi les mêmes pouvoirs cosmiques.
Un problème se pose donc : c'est tout de même les origines d'Harmonie, qui dans le premier Super Mario Galaxy ne sont pas le même que celui du film du même nom. On n'est pas à une incohérence près avec Nintendo, mais tout de même Super Mario Galaxy est le jeu qui a introduit Harmonie où depuis cela elle est une des fan-favorite de la série, ce serait comme un crime de raser son histoire.
Nintendo pourrait s'en tenir qu'aux pouvoirs cosmiques de Peach pour les futures jeux, mais la ressemblance physique entre les 2 personnages resterait vivement discutée, je ne vous rappelle pas que pendant longtemps on a eu plusieurs théories sur leur relation familiale.
Balancez nous une suite de niveaux façon Galaxy 2 ou 3D World, c'est ce qu'il y a de mieux, même la concurrence l'a prouvé avec Astro Bot.
Pour la Princesse d'ailleurs l'aspect femme forte au détriment de la petite reine qu'il faut toujours allez sauver ( par Mario ) a clairement déjà été détourné par le dernier jeu Princesse Peach. Une volonté de mettre en avant ce personnage osef pour viser un public plus jeune et féminin...
Thnak you Mario
But our Princess is in another castle
Bientôt 10 ans !