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Parce que nous ne savons pas quel genre de jeu nous allons créer ensuite avec nos personnages, avoir trop d’éléments de background deviendrait une contrainte. Ça ne me dérange pas d’être limité par le gameplay, mais je ne veux pas être limité par une histoire que j’aurais créée, ce qui m’a d’ailleurs empêché de faire des films pendant de nombreuses années.



Ainsi, avant de réaliser ce film, je n’avais pas encore décidé de l’histoire du personnage, mais maintenant que je le réalise, je prends plaisir à développer le personnage de différentes manières. C’est pourquoi j’aimerais m’en tenir autant que possible aux paramètres créés dans le film pour les futurs jeux.