Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/11/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Press Start] Vers une hausse du prix de la Switch 2 ?


Pas un jour ne passe sans qu'on nous prophétise une hausse imminente du tarif de la Switch 2.
Alors ok... mais Quand ? Combien ? Pourquoi ?

Il dit en conclusion :
"la situation de Nintendo est extrêmement compliquée..."
"je pense que Nintendo n'ira pas plus loin que 50 euros/dollar..."
"Je me dis que Nintendo va peut-être essayer d'être malin niveau planning et niveau timing"
"la véritable hausse...probablement début 2027..."
"il y a cette rumeur de baisse des prix des jeux. Ça peut être aussi une façon pour Nintendo d'équilibrer son annonce."
https://www.youtube.com/watch?v=4z_sqIPg68g
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    posted the 04/11/2026 at 09:05 AM by nicolasgourry
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    aeris522 posted the 04/11/2026 at 09:11 AM
    Quand on voit le prix de la Switch 2 au Japon, environ 310€ alors que chez nous son prix officiel c'est 469€, je me dis que Nintendo pourrait meme la vendre un peu moins cher en occident si il le voulait

    Donc imaginer une hausse de prix me fait sourire
    hyoga57 posted the 04/11/2026 at 09:41 AM
    aeris522 Il y a deux modèles au Japon.
    aeris522 posted the 04/11/2026 at 10:00 AM
    hyoga57

    Oui deux modeles :

    Un modele avec langue et compte uniquement japonais, vendu 49980 yens, donc 267€ (pas 310€ comme je l’ai dis), c’est le modele qu’on trouve partout.

    Et un autre modele multi langues/comptes, donc similaire a ce qu’on a, vendu 69980 yens, donc 370€, mais qu’on peut acheter uniquement en ligne sur le site de Nintendo

    Source
    lz posted the 04/11/2026 at 10:02 AM
    aeris522 : au bout d'un, on va le répéter, la Switch 2 est vendue à perte au Japon en raison de la situation monétaire du yen, sinon les japonais ne pourraient pas se l'offrir.
    sonilka posted the 04/11/2026 at 10:27 AM
    C'est inéluctable. Ils attendent juste le bon moment. Donc certainement pas maintenant avec un planning très léger et zéro vision à moyen terme. Non par contre annoncer ca juste avant un trailer qui marque (style le trailer de BotW en 2017 ou celui de TotK en 2023) et la ca passera beaucoup mieux auprès des joueurs.

    aeris522 la comparaison avec le Japon n'a pas lieu d'être sauf à y intégrer le paramètre de la valeur de la monnaie. Et étrangement si on en tient compte, on comprend pourquoi la S2 est vendu ce prix la bas.
    burningcrimson posted the 04/11/2026 at 10:34 AM
    aeris522 Ça fait déjà combien de comptes ? Tu dois être sacrement accro pour revenir tout le temps comme ça... Besoin de communiquer ou d'échanger avec des gens peut-être ?
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