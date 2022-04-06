description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Pas un jour ne passe sans qu'on nous prophétise une hausse imminente du tarif de la Switch 2.
Alors ok... mais Quand ? Combien ? Pourquoi ?
Il dit en conclusion :
"la situation de Nintendo est extrêmement compliquée..."
"je pense que Nintendo n'ira pas plus loin que 50 euros/dollar..."
"Je me dis que Nintendo va peut-être essayer d'être malin niveau planning et niveau timing"
"la véritable hausse...probablement début 2027..."
"il y a cette rumeur de baisse des prix des jeux. Ça peut être aussi une façon pour Nintendo d'équilibrer son annonce."
Donc imaginer une hausse de prix me fait sourire
Oui deux modeles :
Un modele avec langue et compte uniquement japonais, vendu 49980 yens, donc 267€ (pas 310€ comme je l’ai dis), c’est le modele qu’on trouve partout.
Et un autre modele multi langues/comptes, donc similaire a ce qu’on a, vendu 69980 yens, donc 370€, mais qu’on peut acheter uniquement en ligne sur le site de Nintendo
Source
aeris522 la comparaison avec le Japon n'a pas lieu d'être sauf à y intégrer le paramètre de la valeur de la monnaie. Et étrangement si on en tient compte, on comprend pourquoi la S2 est vendu ce prix la bas.