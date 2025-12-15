profile
Divinity Original Sin II
13
Likers
name : Divinity Original Sin II
platform : PC
editor : N.C
developer : Larian Studios
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 12/15/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 618
visites since opening : 2285573
subscribers : 51
bloggers : 8
[Multi] Divinity : Original Sin II – D.E / Lancement
RPG




Éditeur : Larian Studios
Développeur : Larian Studios
Genre : RPG/Stratégie
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Le Divin est mort, le Néant approche à grands pas, et la puissance qui sommeille en vous est sur le point de s'éveiller. Choisissez le rôle que vous souhaitez dans cette histoire et explorez un monde qui réagit à votre identité et à vos décisions.
Formez un groupe de 4 aventuriers avec d'autres joueurs, mais sachez qu'un seul d'entre vous aura la possibilité de devenir un dieu

Si vous avez les versions PS4/XOne/Switch
La "mise à niveau" est gratuite


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=_K_vKMo7DEI
    posted the 12/15/2025 at 05:51 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    shirou posted the 12/15/2025 at 06:22 PM
    En faite c'est juste la même version qu'on a sur PC depuis un bail ... pas de nouvel ajout, déçu
    nicolasgourry posted the 12/15/2025 at 06:27 PM
    shirou c'est cool pour ceux qui avaient les versions PS4/XOne/Switch, c'est déjà ça.
    suzukube posted the 12/15/2025 at 06:31 PM
    25€ sur Switch 1 + Maj gratuite les gars
