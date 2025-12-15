Éditeur : Larian Studios

Développeur : Larian Studios

Genre : RPG/Stratégie

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Si vous avez les versions PS4/XOne/Switch

La "mise à niveau" est gratuite

Le Divin est mort, le Néant approche à grands pas, et la puissance qui sommeille en vous est sur le point de s'éveiller. Choisissez le rôle que vous souhaitez dans cette histoire et explorez un monde qui réagit à votre identité et à vos décisions.Formez un groupe de 4 aventuriers avec d'autres joueurs, mais sachez qu'un seul d'entre vous aura la possibilité de devenir un dieu