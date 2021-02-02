Numerama 9/10

Gamergen 17/20

ActuGaming 8,5/10

Gameblog 8/10

GAC 8/10

Millenium 75%

JV 14/20

Gamekult 7/10

Gamewave 7/10

Et s’il était là, le vrai jeu ultime dont a toujours rêvé Masahiro Sakurai ? Loin du strass et des paillettes de Super Smash Bros., licence dont l’aura n’est estimable qu’en dizaines de millions d’exemplaires écoulées, Kirby Air Riders constitue une proposition particulièrement rare et précieuse. En voulant redonner une chance à un concept tombé aux oubliettes du jeu vidéo, la faute sans doute à un aspect avant-gardiste incompris en son temps, le papa de Kirby a trouvé le moyen de le sublimer. Cette nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 s’avère donc plus que conforme aux espoirs démesurés placés en elle suite à des présentations qui semblaient nous avoir pourtant tout montré. Restons cependant réalistes : Kirby Air Riders n’est pas un Mario Kart killer (ce serait un comble !) et a peu de chances de vivre un succès d’estime à la hauteur de ses qualités, tant son concept demeure particulier et complexe à apprivoiser. Sans un coup de pouce providentiel, il n’aura sans doute jamais la notoriété d’un Smash Bros. et risque plutôt de connaître celle d’un F-Zero, ce qui est déjà un joli exploit en soi compte tenu de la réputation de la licence. Mais en attendant, peu importe le succès qu’il connaîtra, Kirby Air Riders nous a conquis et constitue un vrai petit coup de cœur qu’il convenait de saluer à sa juste valeur.Cela étant, tout n’est pas parfait, et Kirby Air Riders garde parfois cette petite touche de folie incontrôlée qui peut dérouter. Certains effets visuels saturent l’écran, nous nous battons avec quelques soucis de lisibilité en pleine course, et le chaos inhérent aux pouvoirs peut transformer une victoire méritée en accident cosmique venu de nulle part. Mais au fond, c’est aussi ce joyeux désordre qui donne à ce nouvel épisode son charme irrésistible. En refermant notre session, nous retenons surtout un jeu généreux, audacieux et terriblement fun, qui sait rester fidèle à l’esprit Kirby tout en offrant une expérience arcade nerveuse et moderne. Un vrai vent d’air frais pour les amateurs de vitesse.Kirby Air Riders n’est peut-être pas le jeu de course le plus moderne ou le plus ambitieux de 2025, surtout face à Mario Kart World et Sonic Racing CrossWorlds, mais c’est indéniablement l’un des plus sincères et des plus rafraîchissants. En renouant avec une philosophie de game design presque disparue, faite de fun immédiat, de mécaniques épurées et d’idéaux arcade assumés, Masahiro Sakurai et le studio Sora livrent un titre généreux, cohérent et étonnamment riche lorsqu’on plonge dans ses subtilités. Ce Kirby Air Riders ne conviendra évidemment pas à tout le monde, notamment aux amateurs de compétition pure ou de gameplay très technique qui resteront peut-être sur leur faim. Mais pour ceux qui cherchent un jeu convivial, accessible, nerveux, doté d’une identité forte et d’un charme certain, il s’impose comme un choix particulièrement réjouissant en cette fin d’année.Kirby Air Riders c’est un peu comme un sorbet à la fraise : sucré, rafraîchissant, mais pas indispensable. Pourtant, au détour d’une fin d’année plus calme, il pourrait créer la surprise . Un jeu simple qui cache une vraie générosité tant dans son contenu que dans son gameplay et qui fait honneur à la Nintendo Switch 2 avec sa fluidité à toute épreuve et ses jolis graphismes.Au final, Kirby Air Riders s’impose comme une suite spirituelle réussie, capable de surprendre autant les nostalgiques du titre original que les nouveaux joueurs en quête d’un jeu de course qui ose sortir des sentiers battus. Sakurai et son équipe livrent une expérience soignée, rapide et franchement addictive, portée par une variété de modes, un gameplay nerveux et une présentation impeccable. Tout n’est pas parfait : certains segments solo manquent un peu de souffle et il faudra voir si la communauté saura maintenir l’élan du multijoueur à long terme. Mais l’ensemble demeure solide, généreux et étonnamment ambitieux pour un spin-off.S'il jouit d'un capital sympathie indéniable, Kirby's Air Riders enchaine les sorties de route et ne dépasse jamais le statut de "bon jeu", alors que le potentiel est pourtant énorme. Son gameplay simple à jouer, difficile à maitriser, est vraiment de très bonne facture, tout comme le design des circuits, propice aux retournements de situation improbables. Mais voilà, malgré la tonne de choses à débloquer, on fait très vite le tour de ce qu'il a à proposer, d'autant que ses modes annexes ne convainquent pas complètement.Sans détrôner Mario Kart World, Kirby Air Riders lui joue des coudes sur une route bien précise : celui du fun immédiat orienté multijoueur, porté par un gameplay ultra-accessible. Porté par la patte de Masahiro Sakurai, le jeu peut offrir des sensations de vitesse grisantes, un City Trial modernisé qui transforme chaque partie en petit projet stratégique et une direction artistique assez lisible malgré quelques excès d’effets à l’écran. En face, Mario Kart garde l’avantage sur la durée grâce à un contenu solo plus charpenté, des courses plus longues, un monde ouvert cohérent et une structure globale mieux taillée pour de la course divertissante pure et dure. Kirby Air Riders apparaît donc moins comme un concurrent frontal que comme un complément malin : un mélange de party-game, d’arcade et de course pensé pour le canapé lors de soirée à plusieurs.Par les moult options de personnalisation du jeu et par la nature tout simplement fun du gameplay, Kirby Air Riders ne manque pas de faire une forte impression dès les toutes premières sessions. Derrière une fausse sensation de simplicité se cache en réalité une profondeur de jeu folle, qu'il faudra des heures et des heures pour maîtriser complètement. Encore faudrait-il que l'expérience ne paraisse pas un poil redondante après un certain temps : malheureusement, les shots de dopamine distillés généreusement dans le jeu peinent à maintenir le joueur éveillé passée la dizaine d'heures. Nul doute néanmoins que l'amateur compétitif en quête d'une énième folie épileptique et fluorescente ne manquera pas d'y trouver son compte.Kirby Air Riders réussit à capturer l’esprit léger et coloré de la licence tout en proposant une expérience de course rapide et immédiatement plaisante. Le jeu séduit grâce à sa direction artistique soignée, sa fluidité et sa prise en main intuitive, ce qui en fait un titre agréable à lancer pour quelques parties, surtout en multijoueur.Cependant, certaines limites finissent par apparaître avec un Road Trip qui manque de rythme, un City Trial amusant mais vite épuisé, des véhicules parfois déséquilibrés et une progression globale un peu floue. On passe de très bons moments en sa compagnie, mais on ressent tout de même un potentiel qui n’est pas entièrement exploité.Kirby Air Riders reste un jeu charmant et fun, même s’il peine à s’imposer durablement.