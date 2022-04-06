Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 10/27/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 641
visites since opening : 983125
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Bolchegeek] L'IA ne va pas nous remplacer : Elle va nous exploiter
Bolchegeek


Au bureau, dans les entrepôts, sur nos postes de travail : Big Brother a pris le pouvoir dans les entreprises. IA, management algorithmique et logiciels de surveillance, nous travaillons déjà sous leur contrôle. Et si les nouvelles technologies n’allaient pas prendre notre place mais devenir nos nouveaux contremaîtres ?
https://www.youtube.com/watch?v=n5DkAIlDT1I
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/27/2025 at 10:15 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    solarr posted the 10/27/2025 at 10:16 AM
    Premiers impactés : la supply chain.
    krusty79 posted the 10/27/2025 at 10:33 AM
    L'ia est capable de recopier un titre pour un article correctement. Voila pourquoi certains sont foutus d'avance.
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 10:35 AM
    Ca sera les deux, avec une prochaine vague de chômage de masse arrive. Et les profits des multinationales ne seront que plus haut grâce aux solutions IA.

    Ca ne dort pas une IA, ca ne va pas aux toilettes, ca ne perd pas de temps, c'est la solution.

    Bravo crieront les marchés financiers.
    nicolasgourry posted the 10/27/2025 at 10:40 AM
    krusty79 désolé, j'ai écrit trop vite, les erreurs ça arrive à tout le monde, humain comme IA, donc il suffit de rectifier, la bienveillance, fait toute la différence.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo