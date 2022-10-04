accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
kevisiano
kevisiano
04/10/2022
04/10/2022
10/19/2025
10/19/2025
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles :
180
kevisiano
(creator)
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
Vos jeux de la semaine ?
Est ce qu'il y en a qui sont sur... Pokémon Z-A ?
posted the 10/19/2025 at 07:57 AM by
kevisiano
comments (
21
)
sonilka
posted
the 10/19/2025 at 08:04 AM
Maintenant que j'ai boucler Silksong entièrement, j'ai repris Clair Obscur (qui réussi l'exploit de me réjouir autant que de m'agacer).
cyr
posted
the 10/19/2025 at 08:10 AM
Principalement du xenoblade X.
Toujours pas de skell.... me manque 1 mission du permis. Faite 15000 de bénéfice avec le frontière nav.....mes revenu sont a 22000 et la mission est toujours pas validée....
ghouledheleter
posted
the 10/19/2025 at 08:18 AM
Hogwarts legacy sur switch 2
tlj
posted
the 10/19/2025 at 08:19 AM
sonilka
Qu'est-ce que tu reproches essentiellement à clair obscur ? Ton avis m'intéresse car j'hésite toujours autant à l'acheter à cause des défauts que je vois davantage que les qualités
hatefield
posted
the 10/19/2025 at 08:24 AM
Dying Light The Beast, très sympa au début mais franchement lassant sur la fin.
Little Nightmares 3, j'ai trouvé ça bien. Très simple mais agréable à parcourir.
Commencé Planet of Lana.
ouken
posted
the 10/19/2025 at 08:32 AM
blue protocole avec le patch fr une tuerie et puis je me refait la perle setuna 2
zekk
posted
the 10/19/2025 at 08:40 AM
Digimon et Absolum
mishinho
posted
the 10/19/2025 at 08:53 AM
ouken
blue protocol c’est le free2play jap racheté par les chinois non ?
choroq
posted
the 10/19/2025 at 08:54 AM
cyr
Le 100% est trop long j'ai surement fait 90%,une fois que tu as un skell ultra balèze ou pire un perso avec des armes et les classes débloqué, c'est presque chiant (sauf les derniers ultra boss, que j'ai zappé pour certains).
Sinon rien cette semaine, juste une partie rapide de popucom avec mon enfant.
aozora78
posted
the 10/19/2025 at 08:55 AM
J'ai fini Silent Hill 2 Remake, j'ai un gros vide jusqu'à ce que je reçoive Ghost Of Yotei.
Mina The Hollower ayant été subitement reporté après des années de dév'... et la sortie physique de Hades 2 qui n'est pas pour tout de suite alors...
Je pense peut-être me laisser tenter par Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si les retours sont très bons.
2026 va être une année TRES compliqué niveau sorties.
Que ce soit les sortie de gros jeux, les 1.0 de jeux en early access, les version physique de certains jeux...
RE9, ReAnimal, SAROS, Hades 2, Fields of Mistria, End of Abyss, Beast of Reincarnation, Persona 4 Revival, Onimusha Way of the Sword, SEA OF REMNANTS, Threads of Time, Wolverine...
ouken
posted
the 10/19/2025 at 08:56 AM
mishinho
amazon
churos45
posted
the 10/19/2025 at 08:59 AM
80h sur Silksong, je suis sur le dernier boss qui me met une fessée
Pressé d'en finir pour jouer à n'importe quoi d'autre
icebergbrulant
posted
the 10/19/2025 at 09:13 AM
Platine de Silent Hill F après 4 runs (obligatoire pour voir toutes les fins et comprendre l’entièreté du scénar, ce qui risque d’en rebuter certains
).
Un bon 8/10, j’ai beaucoup apprécié le scénario et surtout les documents bien écrits que l’on récupèrent au fil de l’aventure
Le système de combat fait le job mais dès qu’il y a plusieurs ennemis, ça peut devenir très vite le bordel
Par contre, les musiques ne m’ont pas marqué, c’est vraiment dommage
Bref, vivement Silent Hill G
wazaaabi
posted
the 10/19/2025 at 09:13 AM
Silksong sur switch 2.
Un peu bloqué sur l’acte 2 quand faut trouver les 3 mélodies . J’ai trouvé la première mais là je cale .
En tout cas toujours excellent et finallement pas si difficile .
tylercross
posted
the 10/19/2025 at 09:16 AM
Ghost of Yotei platiné - 8/10
Absolum - une tuerie
Sworn - pas mal mais la Da est vraiment pas top
megadeth
posted
the 10/19/2025 at 09:22 AM
sur ps5 : fini hell is us (j'adore l'univers créer), fini mafia the old country (trop court) et je viens de commencer assassin's creed shadow
killia
posted
the 10/19/2025 at 09:36 AM
J’ai achete Pokemon ZA pour mes neveux mais je n'y toucherai pas. Tout ce que je vois sur les RS me repousse.
Sinon je joue sur Steam Deck à Yakuza Like à Dragon (il tourne impeccablement dessus).
Sur Switch 2 à Kirby et le monde oublié, Absolum, Trails in the sky, Star Wars outlaw.
iglooo
posted
the 10/19/2025 at 09:49 AM
FF Tactics
(sur la fin... Quel grand jeu)
zekk
posted
the 10/19/2025 at 09:49 AM
aozora78
toi qui aime les JDR j'ai vu que le côté RPG était malheureusement très léger
thejoke
posted
the 10/19/2025 at 10:00 AM
Fini raidou remastered, j'attaque le remake des chevaliers de baphomet.
yanssou
posted
the 10/19/2025 at 10:09 AM
Trails in the sky 1st Chapter mais quelle plaisir de jeu !
