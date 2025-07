Divers



Malgré le nombre de bisous sur la joue voire le nez à travers les jeux, c'est via un billet tout à fait anecdotique plus tôt dans la semaine dans l'app mobile Nintendo Today (qui sert aussi à diffuser quotidiennement des illustrations et informations sur les jeux et personnages) que Nintendo réaffirme que Mario et la princesse Peach ne sont que "de bons amis qui s'entraident mutuellement" pour paraphraser (enfin, surtout l'un qui aide plus l'autre mais bon...).Ce n'est pas la première fois que Nintendo prend cette position et c'était bien avant Super Mario Odyssey où spoiler Peach alors en robe de mariée rejette Mario après que ce dernier l'ait sauvé du mariage forcé avec Bowser sur la Lune. L'idée du mariage qui n'est pas une première non plus dans les jeux Mario, puisque Peach avait déjà subit un autre mariage arrangé cette fois dans la série Paper Mario.Mario et Peach forment de-facto un couple et ont déjà été illustré par Nintendo dans des scènes complices (comme celle ci dessus). Donc c'est étonnant que Nintendo ne veuille pas reconnaître ce shipping après tout ce temps. D'autant plus que celui de Luigi et la princesse Daisy est lui aussi pas mal illustré (notamment le Circuit Daisy avec une statue géante de Luigi et Daisy dansant), même si pour moi la théorie "Luigi x Peach = Harmonie" est toujours une possibilité.Faut aussi parler du cas particulier de Pauline (dont voici l'article ici récapitulant ses différentes apparences ), et de la nouvelle théorie qui commence à émerger. Donkey Kong Bananza, sans spoiler, est bien une préquelle à Super Mario Odyssey. Pauline a 13 ans durant cet évènement et si l'on croit certains éléments à travers le jeu (comme les fossiles de la dernière zone ou certaines affiches de la zone du boss final) il se pourrait que la "Lady" et le "Jumpman" du jeu originel sur arcade soient en réalité des personnages différents de Pauline et Mario, avec la grosse possibilité que la "Lady" aux cheveux blonds soit en réalité la grand-mère de Pauline qu'elle cite à plusieurs reprises durant l'aventure et la place donc dans la même génération que Cranky Kong, le "Donkey Kong du jeu d'arcade" qui est le grand-père de Donkey Kong et ça on le sait depuis son introduction avec le premier DKC sur SNES, ça n'a pas changé avec Bananza.Le retcon que personne ne voyait venir. Ça reste une théorie je rappelle (et théorie qui placerait les jeux DKC bien avant les jeux SMB), et bien qu'il reste des zones à éclaircir (comme le "remake" Donkey Kong 94 sur Game Boy), tout ça pour dire que contrairement à la croyance Mario et Pauline n'ont probablement jamais été relation non plus (et en vrai ça se voyait déjà avec SMO, avec recul).Soit Nintendo a d'autres plans pour Mario et Peach, soit et c'est le plus évident Nintendo veut éviter de mettre officiellement en relation Mario et Peach afin de mieux contrôler l'image médiatique de ces 2 personnages, ce qui est qu'en même dommage car on est pas tous des enfants de 3-12 ans...