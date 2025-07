Actualité

Petit actualité issue des réseaux pour ce dimanche. Hideki Kamiya, anciennement chez PlatinumGames désormais sous le studios Clovers, a répondu à une personne le critiquant au sujet de la relation entre le personnage de Bayonetta et Jeanne.Inutile de présenter Bayonetta. C'est un personnage de JV qui a connu des débats à l'époque PS3/X360. Ainsi pour certains elle était la représentant de l'objectification de la femme alors que c'est tout l'inverse (c'est une femme forte et indépendante) du fait qu'elle se dénude et prend des poses érotiques (... Dans un jeu vidéo !!!). Et justement, pour une frange partie des fans Bayonetta serait même une représentante "queer". Ces personnes-là mettent en couple la sorcière avec son homologue et rivale Jeanne. Voyez comment un peu opposer 2 catégories incompatibles de personnes avec 1 seul et même personnageBayonetta (ou spoiler, de son vrai nom Cereza) et Jeanne sont les 2 dernières sorcières de leur clan, le Clan Umbra. Elles ont eu une enfance particulière, où Cereza ayant été le fruit de l'amour entre une Umbra et un Lumen (un sage de lumière), elle fut banni et a connu Jeanne, une jeune sorcière prometteuse, comme seule amie. Les deux ont noué une certaine rivalité amicale de l'envie de l'un de dépasser l'autre respectivement. Au final, les jeux Bayonetta 1 et 2 (surtout le second opus en particulier) les relations entre les deux personnages sont très proches jusqu'à faire les chorégraphies de sorcière ensemble.Les relations intimistes, les chorégraphies, l'aspect physique aussi (ce sont des femmes matures), c'est donc cela qui pousse une partie des fans à croire que Bayonetta et Jeanne forment un couple, sexuellement parlant. La fin de Bayonetta 3 a beaucoup surpris/déçu ces personnes dans la mesure où Bayonetta et Luka finissent ensemble en enfer (et accessoirement ont eu un enfant ce qui est le plot du jeu, enfin je vous ai déjà assez spoilé comme ça)... Alors pourtant ça fait depuis le premier jeu, la première rencontre entre les 2 personnages, qu'on voit Bayonette et Luka flirter très explicitement ensemble.Tout ça pour revenir sur la réponse de Kamiya qui remet l'église au milieu du village pour ainsi dire : Bayonetta et Jeanne sont bien des amies et rien de plus (et la fin de Bayonetta 3 est voulu, confirmant au passage que Viola devait prendre le relai pour la suite selon la vision de Kamiya).Certains d'entre vous ne comprendront pas ces choses, mais pour faire simple le fandom est quelque chose de libre. Sans parler du coté créatif (dessins, animations etc...), chacun peut par exemple créer un personnage original et l'associer à une fiction comme Super Mario ou Batman, certains vont même à créer des relations entre tous ces personnages. Vous l'avez peut être fait en étant gamin. Moi par exemple j'ai plusieurs personnages originaux basés sur Pokémon, Naruto etc, et quand je suis arrivé en France dans les années 90 et que la mode c'était Dragon Ball Z et Dragon Ball GT à collectionner les cartes, je suis même tombé amoureux de Pan. Bref, le canon officiel ici est que Bayonetta et Jeanne ne sont donc rien de plus que des amies, on le sait tous majoritairement mais il va être difficile de changer les esprits de certains fans qui y projetteront toujours leur propre vision et surtout de façon politique vu ces sujets d'identités sexuelles (j'écarte les fans qui font ça de bonne entente pour le fun, ça ne les regarde qu'eux évidemment)...(Kamiya qui précise d'ailleurs que pour la suite, ça dépendra de PlatinumGames, peut être que le studio suivra d'autres pistes pour une suite que celle qu'il avait lui-même envisagé).