Éditeur : Koei Tecmo

Développeur : Gust

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 26 Septembre 2025

Langues : Anglais / Chinois / Coréen / Japonais.

La ville de Hallfein était autrefois située à la frontière de trois provinces, et prospérait grâce à l'exploitation minière et au commerce. Cependant, une tragédie mystérieuse a frappé la ville paisible, et la plupart de ses habitants ont disparu. Hallfein fut alors déclarée zone restreinte et toute personne excepté les enquêteurs de la capitale se vit refuser l'accès.Des années plus tard, les restrictions furent finalement levées, puis des plans pour restaurer la ville furent élaborés. C'est alors qu'une jeune femme et un jeune homme suivent leur cœur et retournent à Hallfein après y avoir été contraints de vivre loin pendant de nombreuses années. La jeune femme souhaite restaurer la boutique autrefois gérée par son grand-père disparu, tandis que le jeune homme espère découvrir les objets laissés par son père décédé. Ils sont également déterminés à découvrir pourquoi les habitants du village ont disparu ce jour-là.Les deux personnages se rencontreront et partiront ensemble à la recherche de la vérité. Toutefois, aucun d'eux ne pouvait imaginer ce qui les attendait sur cette route.