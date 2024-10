Gamergen 18/20

Gameblog 8/10

Avec Horizon Zero Dawn Remastered, la firme ne se contente pas d’un simple rafraîchissement cosmétique, c’est une refonte soignée qui modernise l’expérience sans la dénaturer. À 10 euros pour les détenteurs de l’original, l’upgrade reste très abordable, surtout au vu du travail accompli. C’est vraiment explosif ! Alors certes, ce n’est pas forcément une grosse révolution, mais c’est un retour en force pour un jeu déjà culte. Si vous avez manqué la première aventure d’Aloy, c’est le moment parfait pour vous lancer. Et si vous l’avez déjà terminée ? Quel plaisir de revisiter ces terres peuplées de machines aves une telle qualité. Alors laissez-vous tenter !En soi, Horizon Zero Dawn Remastered remplit sa mission : exploiter pleinement les capacités de la PS5 et du PC pour rendre le jeu original plus beau que jamais et au même niveau que le magnifique Forbidden West. Cependant, outre le support total de la manette DualSense, on peut regretter l’absence de nouveautés et d’améliorations du gameplay ou des animations des personnages. Le passage à niveau de la PS4 à la PS5 avec trois modes graphiques convaincants à 10 euros peut valoir le coût, mais on ne peut pas nécessairement en dire autant s’agissant d’acheter le Remaster plein pot ou sur une version PC encore aujourd’hui extrêmement solide graphiquement.