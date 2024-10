Europe, XVIIIème siècle. Presque 250 ans avant l'épopée des Chevaliers de Bronze, la Guerre Sainte contre les Enfers et le seigneur de l'au-delà fait rage comme jamais auparavant.



Tenma, jeune garçon bagarreur, vit dans un petit village paisible avec ses deux meilleurs amis, la belle Sasha et le frêle Alone. Alors que tout semble aller pour le mieux, la Grande Guerre Sainte finit par les toucher et le village est rasé par une bataille dévastatrice entre les deux camps, durant laquelle l'âme du terrible Hadès s'empare du corps d'Alone pour en faire sa nouvelle incarnation terrestre. Dès lors, Tenma, devenu le Chevalier de Bronze de Pégase, n'a d'autre but que de combattre encore et encore pour ramener son ami des limbes où il s'est égaré... quitte à y perdre la vie !!



Tandis que les assauts des forces des ténèbres font chaque jour plus de victimes de part le monde, et que les chevaliers sacrés d'Athéna luttent péniblement pour préserver la paix, Tenma et ses nouveaux aliés se trouveront opposés aux Enfers eux-mêmes pour récupérer l'âme et le corps du pauvre Alone, avant qu'il ne soit trop tard…

Je trouve que ce spin of s’en sort plutôt bien, il possède tous les ingrédients d’un très bon Saint Seiya. L’écriture et le développement de ces personnages sont excellents, et son histoire un peu plus sombre reste solide tout le long. Le trio de base est charmant avec une Athéna vraiment classe, se rajoute à ça une panoplie de Chevaliers d’or tout aussi charismatique.



Lost Canvas permet de vivre les événements de la première guerre sainte et cet aspect est totalement réussi, les combats sont épique marqués par des dessins de qualités par Teshirogi Shiori, son style offre plus de détails sur les personnages lors des affrontements. En clair, le manga possède tout pour plaire.



Lost Canvas Chronicle est un petit bonus et fait tout de même plaisir, 16 tomes qui se concentrent uniquement sur les chevaliers d’or aperçu dans l’histoire du manga. Certaines histoires sont assez intéressantes même si d’autres sont assez inégal.



L’adaptation animée du manga est vraiment bien réalisée, bien qu’elle a été abandonnée en cours de route.