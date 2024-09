Un remake du cinquième opus de la franchise SaGa, sorti en 1993.Il y a longtemps, des guerriers appelés les Sept Héros luttèrent pour le salut de l'Humanité. Ils finirent par devenir des parias lorsque les autres Anciens commencèrent à craindre leur puissance et les bannirent dans une autre dimension.Leurs exploits perdurèrent au fil du temps sous la forme de légendes annonçant le retour des Héros lorsque le monde aurait besoin d'eux...Fidèles à leur légende, les Héros sont réapparus...Cependant, corrompus par leur long exil, ils cherchent désormais à se venger.Incarnez l'empereur d'Avalon et repoussez les légions de monstres envahissant vos terres sur les ordres des Héros. Défendez votre empire sur plusieurs générations, étendez-le et vainquez chacun des Sept Héros assoiffés de vengeance pour sauver le monde !

posted the 09/19/2024 at 06:40 AM by nicolasgourry