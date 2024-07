GAC 8/10

Gamergen 15/20

Gameblog 5/10

Tests en vidéo

NintendoLife 7/10



En terminant, j’ai fortement apprécié mon expérience avec Nintendo World Championships: NES Edition et je pense déjà lancer des défis à quelques amis dans un futur proche. Nintendo a su user de créativité pour ramener ses classiques et leur donner une alternative amusante et originale. J’espère que la compagnie va s’en servir pour reprendre les compétitions et qu’une version SNES Edition suivra rapidement.Nintendo World Championships: NES Edition est le jeu parfait pour se détendre les neurones après une journée fatigante. Posez-vous et lancez-vous dans des défis divertissants, que ce soit seul ou à plusieurs. Affrontez des joueurs du monde entier, faites les meilleurs temps et devenez le roi des jeux 8 bits de Nintendo ! Pour le coup, vivement une édition SNES...Nintendo World Championships: Nes Edition est assurément un titre à part. Non dénué d’intérêt, il peut être challengeant par endroit, tout en se montrant accessible dans ses niveaux d’entrée. L’ambiance est soignée, des visuels jusqu’au son. Il y a un vrai plaisir à retrouver des titres cultes et à en découvrir nombre d’autres. Toutefois, la redondance du gameplay ne satisfera clairement pas le plus grand nombre. Notons enfin que si le prix de 29,99€ sur l’e-shop n’est pas excessif en soit, ça paraît tout de même un peu cher pour un titre qui ne demande pas une technique de pointe, sans compter sur la nécessité d’un abonnement au Nintendo Swtich Online pour profiter des Tournois et Championnats en ligne, abonnement qui permet d’accéder à la plupart des titres de World Championships de façon complète. Alors, à moins d’être un véritable amateur de speedrun, de compétition et de jeux rétro, vous risquez de ne pas trouver votre compte sur la durée avec cette nouvelle originalité de Nintendo.