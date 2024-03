IGNUS 9/10

En réfléchissant au monde incroyablement diversifié et remarquablement créatif que j’ai exploré au cours de mes 45 heures de voyage, tous les problèmes que j’ai eus avec Unicorn Overlord ont fini par n’être rien de plus que des pinaillages. Le système de combat tactique est unique et complexe tout en étant facile à comprendre, mélangeant de manière experte les mécanismes de ses pairs avec de nouveaux ajouts intelligents. Le terrain intéressant du continent de Fevrith rend chaque combat unique, avec certains des meilleurs gadgets de carte que j’ai vus dans un RPG de stratégie. Parce que la campagne est racontée à travers les yeux d’un casting diversifié et créatif, son histoire fantastique remplie de tropes est rehaussée d’une manière qu’un style de narration plus traditionnel ne parviendrait pas à faire. Les histoires plus courtes et plus personnelles fonctionnent à merveille pour soutenir une boucle d’exploration et de libération qui m’a donné envie de voir une histoire de plus, une ville de plus reconstruite et une bataille de plus.

TheGamer 4,5/5

En tant que fan de TRPG de longue date, Unicorn Overlord est tout ce que je voulais qu’il soit et plus encore. Je soupçonne que certaines personnes liront cette critique et penseront qu’elle est fastidieuse, mais c’est le propre des jeux qui offrent une expérience aussi ciblée : ils ne plairont pas à tout le monde. Cependant, en étant si spécifique dans tout ce qu’il fait, Unicorn Overlord s’assure que ceux qui le comprennent y penseront avec tendresse pendant des décennies.

Tests en vidéo

NoixyPixel 8,5/10



Reflecting on the incredibly diverse and remarkably creative world I explored across my 45-hour journey, any issues I had with Unicorn Overlord ended up feeling like nothing more than nitpicks. The tactical combat system is unique and complex while also being easy to understand, expertly blending mechanics from many of its peers with smart new additions of its own. The interesting terrain across the continent of Fevrith makes every fight feel unique, with some of the best map gimmicks I’ve seen in any strategy RPG. Because the campaign is told through the eyes of a diverse and creative cast, its trope-filled fantasy story is elevated in a way that a more traditional storytelling style wouldn't manage. The shorter, more personal stories work wonderfully to support a loop of exploration and liberation that had me begging to see one more tale told, one more town rebuilt, and one more battle fought.As a long-time TRPG fan, Unicorn Overlord is everything I wanted it to be and more. I suspect that some people will read this review and think that it sounds tedious, but that’s the thing about games that deliver such a focused experience: they aren’t going to appeal to everyone. However, by being so specific in everything it does, Unicorn Overlord ensures that those who do “get it” will be thinking of it fondly for decades to come.