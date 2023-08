M2Gaming 9/10

GamerActor 8/10

À vouloir initier un jeune à un jeu de rôle, Sea of Stars serait probablement l’un de ceux que je ferais essayer, sans aucun doute. Le niveau de difficulté est bien dosé et ajusté en fonction de notre avancée dans l’histoire, les différents défis sont intéressants et l’histoire nous accroche bien au jeu, au point où on sauvegarde notre partie avec regret lorsqu’il est temps de prendre une pause.Sabotage Studios a accompli un très beau boulot pour nous offrir un jeu qui, comme ce fut écrit en introduction, va aussi rappeler de beaux souvenirs aux nostalgiques qui ont eu la chance de jouer à des grands classiques. Est-ce que nous aurons droit à du contenu supplémentaire dans le futur ou encore, un nouveau chapitre mettant en vedette les Guerriers du Solstice? Je ne m’en plaindrais pas!Sea of Stars est une expérience de jeu extrêmement précise du début à la fin, qu’il s’agisse de progression, de défi, de combat ou du mini-jeu Wheels étonnamment amusant. Tout est poli, affiné et vérifié pour s’assurer que tout fonctionne ensemble.Néanmoins, je pense qu’il est nécessaire de souligner que la polyvalence, la variété et une balle courbe ou deux m’ont manqué pour créer une motivation accrue à travers le récit, mais en même temps, je reconnais que la tolérance pour les couches de graisse légèrement inutiles qui distraient du noyau juteux est une question subjective de goût. Dans l’ensemble, bravo Sabotage pour une lettre d’amour parfaitement conçue avec précision et parfaitement accentuée à une époque révolue que je suis sûr que beaucoup aimeront un peu plus que moi.