Avec une justesse de gameplay que l’on peut amener sur le terrain que l’on souhaite avec une extrême précision, Armored Core VI Fires of Rubicon est la représentation parfaite du degré d’exigence que les développeurs japonais de From Software s’imposent. Et si la proposition globale s’éloigne de leur formule propriétaire et désormais populaire des Souls, cette précision et cette offre de challenge qui nous est faite y fait écho avec brio.Non, Armored Core VI : Fires of Rubicon n’est pas un énième Souls, et heureusement d’ailleurs. En améliorant point par point la recette du cinquième volet, et en s’offrant un gameplay nettement plus dynamique et aérien, le titre parvient à transcender tout ce que la série avait pu tenter par le passé. Complexe mais rarement frustrant, complet et jubilatoire, ce nouvel épisode coche toutes les cases de l’excellente suite et saura ravir chaque fan de la franchise, ou amoureux de méchas. Il représente par ailleurs une parfaite porte d’entrée pour tout néophyte, bien que son challenge corsé et sa maniabilité nécessitant entraînement et rigueur aient des chances de rebuter les moins persévérants. Cela étant dit, Armored Core VI est une excellente pioche, et à n’en point douter le meilleur opus de la série !Avec Armored Core 6, FromSoftware montre avec brio que son savoir-faire ne se limite pas qu’à Dark Souls ou Elden Ring. Le studio japonais livre ici un jeu d’action avec un gameplay assez irréprochable, à la fois tactique, exigeant et ultra-dynamique, fer de lance d’un titre au rythme effréné… Ne vous fiez pas à la structure prétendument old-school avec des missions individuelles. Fires of Rubicon vous plonge directement dans l’action, et sait dégainer quand il le faut des phases linéaires, plus ouvertes, des boss, sans oublier des panoramas toujours aussi impressionnants. Malgré une légère déception pour les ennemis majeurs, dans la 2nd partie de l’aventure, et un petit manque de contenu, Armored Core 6 est un titre addictif, qui colle à la peau. Un excellent jeu d’action, même si vous n'en pincez pas pour les méchas.Pour les fans de mechas, Armored Core 6 est un jeu absolument phénoménal qui devrait remplir toutes leurs attentes ou presque, sans réinventer le genre, son contenu et son gameplay sont très solides et satisfaisants. On conçoit sa propre machine pièce par pièce afin de choisir son propre gameplay, mais sans que cela s'avère trop technique. On fonce ensuite dans des combats incroyablement intenses et spectaculaires, qui exigent un niveau de jeu assez élevé. On peut repenser sa machine pour chaque bataille, avec de nouvelles pièces élargissant toujours plus les possibilités, ce qui lui offre une immense rejouabilité à la fois en solo via la campagne aux choix et aux fins multiples, ainsi que dans l'arène face à d'autres joueurs. En contrepartie, cela risque de rebuter tous les joueurs qui ne recherchent pas ce trip aussi particulier qu'exigeant.Armored Core VI est une action de mecha belle et divertissante, qui ne manquera pas d’être commandée. Ceux qui connaissent FromSoftware savent comment s’attendre à un niveau de difficulté difficile, mais la courbe de difficulté inégale devient la pire partie du jeu. Si vous pouvez vivre avec, il est difficile de résister au charme des gros robots.L’après Elden Ring allait être difficile, c'était sûr et certain. Le travail effectué sur Armored Core 6 par FromSoftware ne manquera pas d’être comparé à celui abattu sur le GOTY 2021 et malheureusement, il fait pâle figure. À aucun moment on ne ressent la maturité, ni le savoir-faire du studio. Armored Core 6 aurait pu être le jeu de n'importe qui. Un titre satisfaisant, mais sans plus, pas bien joli et très répétitif. Un jeu à la structure archaïque et vieillotte qui ne laisse aucune place à l’immersion et qui ne semble même pas vouloir embarquer le joueur dans son monde. Heureusement, le gameplay est amusant, les sensations plutôt bonnes et certaines séquences sortent un peu du lot. Sans parler de la personnalisation de nos mechas tout bonnement incroyable, qui ravira assurément les fans et les grands gamins qui sommeillent en tous.