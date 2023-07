On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur Beyond Good & Evil, un jeu cher à mon enfance ! Un titre tout droit sorti de l'imaginaire de Michel Ancel, créateur de Rayman à cette époque pour Ubisoft. L'occasion de revenir sur son développement, l'histoire amusante derrière le concept et également de vous partager mon avis sur ce titre mythique du début des années 2000 qui n'a malheureusement pas très bien fonctionné.

Who likes this ?

posted the 07/15/2023 at 09:00 AM by nicolasgourry