J'adore Yu-Gi-Oh. Depuis tout petit, je joue aux cartes, aux jeux-vidéos, je collectionne. Mais voila, même si l'animé a marqué mon enfance, ça fait longtemps que je n'ai pas revu la série animée Yu-Gi-Oh. Donc 20 ans plus tard, ça vaut quoi ? Connaissez-vous les quelques petites secrets de cet animé si particulier ? Profitez bien !

posted the 07/07/2023 at 12:00 PM by nicolasgourry