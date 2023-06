Millenium 80%

Gamekult 4/10

NoixyPixel 9/10



Master Detective Archives Rain Code propose aux joueurs un jeu d'enquête riche et qui sait les garder en haleine tout du long. Que ce soit grâce à son histoire ou ses mécaniques de gameplay, il saura amener débutant et expert dans un univers où les cartes sont rebattues afin de découvrir le sombre secret de la ville de Kanai Ward. Néanmoins, tout n'est pas rose puisqu'il possède aussi quelques défauts tels que les graphismes qui peuvent gêner certains d'entre vous ou encore le fait que les requêtes ne soient pas spécialement intéressantes. Si nous devions résumer ce titre en quelques mots, ce serait : Une vraie bonne surprise.Rain Code a bien trop de défauts dans des aspects critiques de sa structure pour véritablement susciter l’intérêt des amateurs du genre. Et pour cause : pour peu que l’on possède déjà une belle expérience dans le domaine des jeux à tendance policière, Master Detective incarnera bien mal son nom. Sa facilité outrancière, couplée à un manque d’inspiration démoralisant, en font une des expériences les plus décevantes de l’année. On le répète : sans espoir en amont, il ne peut y avoir de déception. C’est peut-être de notre faute, après tout : lorsque l’on considère les noms qui se cachent derrière ce titre, nous imaginions forcément mieux. En l’état, nous avons ici un médiocre ersatz de toutes les influences passées et espérées. Alors, qui est le coupable ?