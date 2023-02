JVC 17/20

Millenium 80%

Gamekult 8/10

Octopath Traveler avait mis la barre si haut en 2018 qu’il n’était pas certain que son successeur parvienne à faire aussi bien. S’il ne se montre pas forcément très audacieux en termes de nouveautés, ce deuxième opus s’efforce surtout de peaufiner une formule déjà quasi parfaite en y intégrant toujours plus de subtilités. Passionnant sur le plan du scénario, du système de jeu et de la stratégie qui découle des combats, le titre affiche aussi une maîtrise de la HD-2D plus fascinante que jamais avec des effets de lumière saisissants. Dommage que l’émotion soit un peu moins palpable sur l’ensemble de l’aventure.Avec 8 destins intéressants à suivre, une esthétique HD-2D plus charmante que jamais et une OST divine, Octopath Traveler 2 a absolument tout ce qu'il lui faut dans sa sacoche pour faire passer un bon moment aux amoureux de RPG japonais à l'ancienne. Attention cependant à cette structure particulière, chapitre de personnage par chapitre de personnage qui peut encore rebuter, malgré les efforts des développeurs pour rendre l'ensemble bien plus agréable à parcourir.