Il nous avait fallu des mois pour décrocher des précédents Theatrhythm et voilà que Square Enix et IndiesZero nous font replonger dans la frénésie du jeu de rythme à la sauce Final Fantasy. Outre l’incroyable voyage musical qu’il nous propose, ce titre brille par sa tracklist phénoménale et l’efficacité redoutable de son système de jeu. Accessible ou exigeant (au choix, selon votre maîtrise du gameplay), Theatrhythm Final Bar Line risque de vous occuper très longtemps, surtout si vous prolongez l’expérience en défiant d’autres joueurs en ligne.Oui, Theatrhythm Final Bar Line est un jeu de niche. Il s’agit d’un jeu musical centré sur les compositions de la licence Final Fantasy ; la cible d’acheteurs est donc très précise. Mais, lorsqu’on parle des fans de Final Fantasy, cela fait déjà un bon paquet de portes-monnaies. Toutefois, ces fans « hardcore » seront-ils comblés ? Oui. Avec une liste gargantuesque de titres, une pléthore de collectibles et des personnages à faire évoluer, ce nouvel opus aura de quoi vous occuper pour de (très) nombreuses heures. Si l’on regrettera encore que certains titres ne soient que de simples extraits d’une mélodie plus longue, ainsi qu'un season pass bien trop important pour être mis de côté - augmentant par conséquent le prix « véritable » du titre -, force est de constater que la formule est ultra efficace si, et seulement si, vous êtes fan de Square Enix.Theatrhythm Final Bar Line doit s’envisager comme une énorme et ultime mise à jour d’une richesse et d’une générosité remarquables. Avec encore plus d’épisodes couverts et de musiques, des mécaniques toujours efficaces, il saura hypnotiser les amoureux des jeux musicaux comme les fans de Final Fantasy. Une ode aux compositeurs qui ont bâti la réputation de la licence et un plaisir infini difficile à bouder. Un bis repetita qui happe tel un chant de sirènes.Theatrhythm: Final Bar Line est réglé comme du papier à musique pour combler tous les fans de Final Fantasy et les mener à la baguette en touchant la corde sensible de la nostalgie. En matière de jeu de rythme, il est difficile de faire mieux que ce concentré de chefs d’œuvre musicaux grâce à un contenu de base très généreux, même en comptant les futurs DLC très alléchants. Avec son mode histoire, sa dimension RPG, son multijoueur et des mécaniques de jeu bien calibrés, son chant promet de vous hypnotiser pendant un très long moment.On ne va pas se mentir, Theatrhythm Final Bar Line représente l’archétype du jeu de Fan Service. Les aficionados de la série pourraient à la fois y trouver leur compte comme se sentir lésés. En effet, le titre reste avant tout un jeu de rythme. Assez corsé qui plus est. À vrai dire, les mécaniques de RPG sont présentes, mais elles sont automatisées. Elles font référence à ce que sont les Final Fantasy intrinsèquement. La réalisation s’avère de très bonne facture, attention quelques problèmes de latence sont toutefois perceptibles. En définitive, le titre se sait montrer accrocheur et on se prend « au jeu » très vite. À noter que la Switch avec ses petits boutons n’est peut-être pas la plateforme pour les grosses mains. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser une manette de Switch Pro.