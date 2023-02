Bonjour! Pour bien débuter cette année 2023, quoi de mieux que de revenir une vingtaine d'années en arrière et de se replonger dans l'un des titres emblématiques de la Gamecube? Eternal Darkness, sorti en 2002 et développé par les Canadiens de Silicon Knights, était le premier jeu "mature" financé par Nintendo. Il n'y a en aura pas beaucoup d'autres. Resté dans les mémoires pour ses hallucinations plus ou moins méta, Eternal Darkness n'en est pas moins mémorable à bien des égards, et vaut la peine que l'on s'intéresse à lui. Laissez-nous vous expliquer pourquoi et on vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie !