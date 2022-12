Éditeur : NIS America

Développeur : Falcom

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 7 Juillet 2023 (Occident)

Quels destins attendent ces trois personnages tragiques ? Utilisez le système de croisement Crossroads pour passer de Rean Schwarzer à Lloyd Bannings ou encore au personnage masqué « C », puis déterminez le destin des personnages et les lieux clés de Zemuria.Là où un chemin se termine, un autre s'ouvre...Les destins entrelacés de trois personnages de Zemuria se scelleront dans ce chapitre crucial de la série The Legend of Heroes ! Incarnez tantôt le héros de guerre Rean Schwarzer, tantôt le libérateur Lloyd Bannings, tantôt le personnage masqué et énigmatique « C », puis passez librement d'un chemin à l'autre grâce au système de croisement Crossroads.-Lloyd Bannings, chef de la Section spéciale de soutien du service de police de Crossbell, doit à nouveau lutter pour la liberté de sa ville : la fête de l'indépendance de Crossbell a été interrompue à cause de la réapparition d'une ancienne menace.-Après les événements de Great Twilight, le héros d'Érébonie Rean Schwarzer et ses étudiants reprennent vie sur le campus. Mais cette paix éphémère est troublée par l'émergence d'une nouvelle menace.-Lorsque l'ancien gouverneur général de Crossbell revient soudainement sur la scène politique et revendique la cité-État, quatre personnages sont chargés d'enquêter secrètement sur ses actions. À leur tête, « C », un individu masqué qui semble utiliser le même nom de code que le chef du Front de libération impérial. Mais à quelles fins ?