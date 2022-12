Depuis quelques années, le marché des jeux de société est en plein essor. Et ce sont surtout les adultes qui les plébiscitent. Quant au secteur du gaming, sa croissance est exponentielle. Parallèlement, le temps de travail hebdomadaire diminue dans la plupart des pays industrialisés. Assiste-t-on au passage d’une société laborieuse à une société ludique ?

posted the 12/18/2022 at 11:40 PM by nicolasgourry